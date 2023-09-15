SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer dönemi sona eriyor.
Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer dönemi sona eriyor.
Transfer penceresinin kapanması için geri sayıma geçilirken, Süper Lig devleri kadrolarına takviye yapmak için son bir hamleye hazırlanıyor.
İngiliz basını, Chelsea'nin kadroda düşünmediği Malang Sarr için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarıştığını yazdı.
"onefutbol.com" adlı haber sitesi; Türkiye'de transferin bugün kapanacağına vurgu yaptı.
Site, "Üç Türk kulübü de Sarr'ı istiyor. Fransızın yeni rotası Türkiye olabilir" ifadelerini kullandı.
Senegal asıllı Fransız futbolcu, Chelsea formasıyla toplamda 21 müsabakada görev aldı.
MALANG SARR KİMDİR?
23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.
2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi.
24 yaşındaki genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.
Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...