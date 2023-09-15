Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına saatler kala Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor, Chelsea'li stoper Malang Sarr için temaslarını sıklaştırdı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 07:45
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer dönemi sona eriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Transfer penceresinin kapanması için geri sayıma geçilirken, Süper Lig devleri kadrolarına takviye yapmak için son bir hamleye hazırlanıyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

İngiliz basını, Chelsea'nin kadroda düşünmediği Malang Sarr için Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yarıştığını yazdı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

"onefutbol.com" adlı haber sitesi; Türkiye'de transferin bugün kapanacağına vurgu yaptı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Site, "Üç Türk kulübü de Sarr'ı istiyor. Fransızın yeni rotası Türkiye olabilir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Senegal asıllı Fransız futbolcu, Chelsea formasıyla toplamda 21 müsabakada görev aldı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

MALANG SARR KİMDİR?

23 Ocak 1999 tarihinde Fransa'nın Nice kentinde dünyaya geldi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Profesyonel futbol kariyerine Nice altyapısında başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

2020 yılında Chelsea'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

23 yaşındaki Senegal asıllı Fransız futbolcu, 2020-21 sezonunu Porto'da kiralık olarak geçirdi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

24 yaşındaki genç stoperin Chelsea ile olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş Fenerbahçe ve Trabzonspor Malang Sarr'ın peşinde!

Malang Sarr'ın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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