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Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katarak dikkat çeken sarı-lacivertlilerde geleceğe yönelik hamleler de büyük önem taşıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, scout ekibiyle koordineli yaptığı görüşmeler sonucunda sürpriz bir ismi listeye aldı. 19 yaşındaki yıldız adayıyla ilgili o tarih de belirlendi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 10:58
Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Bu sezon farklı bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transferlere 56.81 milyon euro harcadı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Birçok isim de takımdan gönderildi. Satışta kulüp tarihine geçen bir sezon yaşandı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Fenerbahçe 55.45 milyon euro satış yaparak ciddi bir gelir elde etti.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

3 kulvarda mücadele verecek olan Kanarya, yarıştığı her organizasyonda başarı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Kadro planlamasını titizlikle yürüten Fenerbahçe, önemli oyuncuları renklerine bağladı.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala operasyonu sürdüren yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Kadroya son dokunuşları yapacak olan sarı-lacivertlilerde 6 numara bölgesi öncelik durumunda.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Hedefteki yıldızlarla görüşmeleri sıklaştıran kurmaylar, yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Aynı zamanda geleceğe yatırıma da büyük önem veren yönetim, genç oyuncuları yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Yıldız isimlerin yanına genç oyuncuları da serpiştirmeyi amaçlayan yönetim, geleceği sağlama almak istiyor.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

BORGES SANCHES LİSTEDE!
Scout ekibiyle koordineli çalışan İsmail Kartal, gözüne 19'luk yıldız adayını kestirdi.

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches...

Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor.

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