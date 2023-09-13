Fenerbahçe'ye scout transferi! İsmail Kartal tarih verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir futbolcuyu izlemeye aldı.
Bu sezon farklı bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, kadrosunu büyük ölçüde yeniledi.
Birçok yıldızı kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transferlere 56.81 milyon euro harcadı.
Birçok isim de takımdan gönderildi. Satışta kulüp tarihine geçen bir sezon yaşandı.
Fenerbahçe 55.45 milyon euro satış yaparak ciddi bir gelir elde etti.
3 kulvarda mücadele verecek olan Kanarya, yarıştığı her organizasyonda başarı hedefliyor.
Kadro planlamasını titizlikle yürüten Fenerbahçe, önemli oyuncuları renklerine bağladı.
Transfer sezonunun bitmesine az bir süre kala operasyonu sürdüren yönetim, fırsatları değerlendirmek istiyor.
Kadroya son dokunuşları yapacak olan sarı-lacivertlilerde 6 numara bölgesi öncelik durumunda.
Hedefteki yıldızlarla görüşmeleri sıklaştıran kurmaylar, yakın zamanda transferi sonuçlandırmayı amaçlıyor.
Aynı zamanda geleceğe yatırıma da büyük önem veren yönetim, genç oyuncuları yakından takip ediyor.
Yıldız isimlerin yanına genç oyuncuları da serpiştirmeyi amaçlayan yönetim, geleceği sağlama almak istiyor.
BORGES SANCHES LİSTEDE!
Scout ekibiyle koordineli çalışan İsmail Kartal, gözüne 19'luk yıldız adayını kestirdi.
O isim; Lüksemburg'un 19 yaşındaki genç sol kanat oyuncusu Yvandro Borges Sanches...
Alman ekibi M'Gladbach'ta forma giyen Borges için scout ekibi de detaylı analiz topluyor.
EN GEÇ OCAK AYINDA...
İsmail Kartal'ın en geç ocak ayında Borges için çalışma yapılmasını talep ettiği belirtildi.