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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı lacivertlilier, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 19:21
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçının hazırlıkları devam ediyor!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Milli takımlardan dönen oyuncuların yenilenme yaptığı idmanın, şut çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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