İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor...
Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor...
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini artırmak isteyen sarı-lacivertliler buna göre hamle yapıyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya, transferde dur durak bilmiyor.
Sarı-lacivertliler kadrosuna bir 6 numara katmayı hedefliyor.
Fenerbahçe bu pozisyon için gündemine birçok ismi almış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin daha önce de gündemine gelen Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz için yeniden harekete geçtiği ve Uruguaylı futbolcunun kulübü ile temaslara başladığı öğrenildi.
Genç futbolcu için Liverpool'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro öneren Kanarya, Uruguay ekibinden gelecek cevabı bekliyor.
Bu transfere teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği, Diaz'ın iyi bir alternatif olduğunu dile getirdiği ifade edildi.
Güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçilen futbolcunun, Uruguay ekibi Liverpool ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.
İkili mücadelelerdeki hırsı ve top tekniğiyle dikkat çeken Uruguaylı Fabricio Diaz altyapısından yetiştiği Liverpool ile 122 maça çıktı.
20 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistle 12 golle katkı sağladı.
Genç futbolcuya 6 milyon Euro değer biçiliyor.
176 cm boyunda ve 65 kilo olan Fabricio Diaz, sağ ayağını kullanmaktadır.