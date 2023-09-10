Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Son dakika haberi: Orta saha hattına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor. 6 ve 8 numara arayışlarını sürdüren yönetim birçok yıldızla görüşmelerini sürdürürken o isme İsmail Kartal'dan onay çıktı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 10:28
İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Sarı-lacivertliler kadrosuna bir 6 numara katmayı hedefliyor.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Fenerbahçe bu pozisyon için gündemine birçok ismi almış ancak yapılan görüşmelerden sonuç alınamamıştı.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Kanarya'da orta saha transferinde rota Diaz'a döndü.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin daha önce de gündemine gelen Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz için yeniden harekete geçtiği ve Uruguaylı futbolcunun kulübü ile temaslara başladığı öğrenildi.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Genç futbolcu için Liverpool'a bonuslarla birlikte 10 milyon Euro öneren Kanarya, Uruguay ekibinden gelecek cevabı bekliyor.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Bu transfere teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği, Diaz'ın iyi bir alternatif olduğunu dile getirdiği ifade edildi.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

Güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçilen futbolcunun, Uruguay ekibi Liverpool ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

İkili mücadelelerdeki hırsı ve top tekniğiyle dikkat çeken Uruguaylı Fabricio Diaz altyapısından yetiştiği Liverpool ile 122 maça çıktı.

İsmail Kartal yıldıza onay verdi! İşte Fenerbahçe'nin yeni orta saha transferi

20 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 7 asistle 12 golle katkı sağladı.

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