Luan Peres Rusya yolcusu

Fenerbahçe'de Luan Peres belirsizliği yaşanıyor... Sakatlığı süren oyuncu için doktorlar ameliyat öneriyor. Eğer tecrübeli stoper bıçak altına yatarsa en az iki oy sahalardan uzak kalacak. Rusya'dan talibi de olan Peres'in ameliyat olmak istemediği belirtildi. Peres, Rusya'ya gitmez ve ameliyat olursa sözleşmesi dondurulacak.
Fenerbahçe'de Luan Peres belirsizliği yaşanıyor... Sakatlığı süren oyuncu için doktorlar ameliyat öneriyor. Eğer tecrübeli stoper bıçak altına yatarsa en az iki oy sahalardan uzak kalacak. Rusya'dan talibi de olan Peres'in ameliyat olmak istemediği belirtildi. Peres, Rusya'ya gitmez ve ameliyat olursa sözleşmesi dondurulacak.