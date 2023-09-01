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Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bora Aydınlık Hull City'ye kiralandı

Son dakika spor haberi: Kadro planlama çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Bora Aydınlık, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 01:39 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 01:44
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı! Bora Aydınlık Hull City'ye kiralandı

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki futbolcusu Bora Aydınlık, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun İngiliz temsilcisine 1 senelik geçici transferinin gerçekleştiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde;

2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Akademimizden yetişen oyuncularımızdan Bora Aydınlık İngiltere'nin Hull City Kulübüne bir yıllığına kiralanmıştır. Genç oyuncumuza başarılı bir sezon dileriz.

Fenerbahçe altyapısından yetişen Bora Aydınlık, sarı-lacivertli takımın alt yaş kategorilerinde 44 maçta 13 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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