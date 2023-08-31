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İsmail Kartal: Kazanmaya geldik

İsmail Kartal, ilk maçtaki skorla tur kapısını araladıklarını ancak Hollanda’dan da galibiyetle dönmek istediklerini söyledi ve “Buraya kazanmaya geldik” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
İsmail Kartal: Kazanmaya geldik

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Twente maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında iddialı konuştu: "İlk maça istediğimiz gibi başlayamamıştık ve geriye düştük ama karakterimizi ortaya koyduk ve çok iyi bir skorla kazandık. 5-1'lik sonuç tur için önemli avantaj. Ancak futbol bu. Biz buraya da kazanmak için geldik. Sahaya çıkıp en iyi oyunumuzu ortaya koymak ve galibiyetle Konferans Ligi gruplarına kalmak istiyoruz. Gruplara kaldıktan sonra da adım adım ilerleyeceğiz. Tabii ki hedefimiz finale kadar gidebilmek. Allah kaza bela vermezse inşallah finale kadar ilerleriz."

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