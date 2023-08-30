Fenerbahçe transferde dünya ikincisi

Fenerbahçe, bir rekora doğru ilerliyor... Bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertliler, şu ana kadar 15 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu alanda da dünya genelinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertlileri transferde geçen tek kulüp ise Suudi Arabistan temsilcisi Khaleej... Khaleej yaz transfer döneminde tam tamına 16 futbolcuyu renklerine bağladı.

TORPEDO İLE BİRLİKTE

Sarı-lacivertliler, 15 futbolcu alan Torpedo Moskova' ile 2. sırayı paylaşıyor. F.Bahçe, orta sahaya bir transfer daha gerçekleştirdiği takdirde Khaleej'le birlikte ilk sırada yer alacak. 3. basamakta ise 13 futbolcuyla İsviçre temsilcisi Basel bulunuyor. Bu sezonki 15 futbolcu için F.Bahçe'nin kasasından 56 milyon 810 bin euro da para çıkarken, kiralık oyuncular listeye dahil edilmedi.