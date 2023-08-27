Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la beyaz bir sayfa açtı.
Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la beyaz bir sayfa açtı.
Sarı-lacivertliler, 13 oyuncuyu renklerine bağlarken, 20 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Satılan futbolculardan toplam 51 milyon 650 bin Euro gelir elde edildi.
Bu rakamın daha da artması bekleniyor.
Takımdan ayrılması beklenen son isim Miguel Crespo...
Portekizli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Oyuncu ile yönetim arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.
Bunun üzerine Crespo satış listesine kondu.
26 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transferi söz konusu.
İtalyan basını transferdeki son gelişmeleri paylaştı.
Fotomac.com.tr Editörü Arda Akdeniz'in La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Crespo'nun Genoa'ya transferinin hafta başında tamamlanması bekleniyor.
Genoa, başarılı futbolcuyu orta sahada Milan Badelj'in partneri olarak düşünüyor.
Miguel Crespo, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 37 maçta 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı.
Bu sezon şimdiye kadar oynanan 7 resmi maçın 3'ünde forma şansı bulurken gol ve asist üretemedi.