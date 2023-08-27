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Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin bu sezon planlarında yer almayan Miguel Crespo'yla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli futbolcunun geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 16:08
ARDA AKDENİZ
Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Fenerbahçe bu sezon teknik direktör İsmail Kartal'la beyaz bir sayfa açtı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Sarı-lacivertliler, 13 oyuncuyu renklerine bağlarken, 20 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Satılan futbolculardan toplam 51 milyon 650 bin Euro gelir elde edildi.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Bu rakamın daha da artması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Takımdan ayrılması beklenen son isim Miguel Crespo...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Portekizli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Oyuncu ile yönetim arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Bunun üzerine Crespo satış listesine kondu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

26 yaşındaki futbolcunun İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transferi söz konusu.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

İtalyan basını transferdeki son gelişmeleri paylaştı.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Fotomac.com.tr Editörü Arda Akdeniz'in La Gazzetta dello Sport'tan derlediği habere göre; Crespo'nun Genoa'ya transferinin hafta başında tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Miguel Crespo için geri sayım! Yeni adresi belli oluyor

Genoa, başarılı futbolcuyu orta sahada Milan Badelj'in partneri olarak düşünüyor.

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