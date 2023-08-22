Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İkinci yarının ortalarına doğru zaten maçı tümüyle kontrol eden F.Bahçe, Dzeko ile öne geçti. Dzeko belki böyle kariyerinde yüzlerce gol atmıştır. Bir yan topta iki Samsunsporlu arasından kafayı vuruverdi. Hem çok rahat hem de çok profesyonelce.