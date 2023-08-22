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Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Tendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da mücadeleyi değerlendirirken maçın hakemine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 09:21
Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

AHMET ÇAKAR - OFSAYT KARARI...

F.Bahçe ilk deplasmanından galibiyetle dönmesini bildi. Aslında F.Bahçe'nin attığı gole kadar baktığımızda Samsun'un çok daha fazla pozisyonu var.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İlk yarıda Samsunlu forvet kafayı vurabilse belki de takımını öne geçirecekti. Samsunspor, ilk yarı iyi kapandı. Beşli savunmasıyla alanı daraltıp F.Bahçe'ye fazla şans tanımadı.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Böyle bir durumda şut da çekmeyince, kanatlara da fazla inmeyince F.Bahçe pozisyon üretemedi. İkinci yarının ilk dakikası belki de maçın kırılma anı. İşte golcü kalitesi burada ortaya çıktı.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Samsun forveti çok fazla sola çekmese, kaleci İrfan Can'la karşı karşıya kalmıştı, belki de golü yapacaktı.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İkinci yarının ortalarına doğru zaten maçı tümüyle kontrol eden F.Bahçe, Dzeko ile öne geçti. Dzeko belki böyle kariyerinde yüzlerce gol atmıştır. Bir yan topta iki Samsunsporlu arasından kafayı vuruverdi. Hem çok rahat hem de çok profesyonelce.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Bu dakikadan sonra Samsunspor biraz çıkmaya çalıştı ama nafile. Maç biterken de İrfan Can'ın mükemmel pasını oyuna sonradan giren Szymanski kalecinin üzerinden aşırtarak skoru perçinledi.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Türk hakemleri kural filan bilmiyorlar. VAR hakemleri hiç bilmiyorlar. F.Bahçe'nin attığı ofsayt diye sayılmayan gol yüzde 100 yanlış karar.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İlk anda Tadic ofsayt. Top oynanıyor, gidiyor geliyor, son olarak top Samsun'un mutlak kontrolüne geçiyor. Fenerbahçe kapıyor ve golü atıyor.

Ahmet Çakar Samsunspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Be bilgisiz adamlar, be cahiller böyle bir ofsaytta top rakibin mutlak kontrolüne geçtiğinde önceki ofsayt pozisyonu atak başlangıcı olarak kabul edilmez. Ne diyeyim ligimiz Allah'a emanet.

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