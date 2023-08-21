FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isme yöneldi.
Sarı-lacivertli takımın, Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fransız basını, Fenerbahçe'nin Antoine Makoumbou için Cagliari'ye 5 milyon euro önerdiğini yazdı.
İtalyan basını da bu transferi, "Joao Pedro'yu geçen yıl Cagliari'den kopartan Fenerbahçe, bu kez de takımın bel kemiği Mkoumbou'yu alıyor" diyerek duyurdu. Oyuncunun transferine ilişkin görüşmeler kısa sürede netleşecek.
Bu sezon Cagliari formasıyla İtalya Kupası'nda 1 maçta görev alan Makoumbou, 85 dakika oynadı.
ANTOINE MAKOUMBOU KİMDİR?
18 Temmuz 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.
Sırasıyla Ajaccio, Mainz, Tabor Sezana, Maribor ve Cagliari formaları giydi.
Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
25 yaşındaki genç futbolcu, Kongo Milli Takımı ile çıktığı 14 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...