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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Cagliari'de forma giyen Antoine Makoumbou için teklifini iletti. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 13:08
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

İtalyan basını da bu transferi, "Joao Pedro'yu geçen yıl Cagliari'den kopartan Fenerbahçe, bu kez de takımın bel kemiği Mkoumbou'yu alıyor" diyerek duyurdu. Oyuncunun transferine ilişkin görüşmeler kısa sürede netleşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Bu sezon Cagliari formasıyla İtalya Kupası'nda 1 maçta görev alan Makoumbou, 85 dakika oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

ANTOINE MAKOUMBOU KİMDİR?

18 Temmuz 1998 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Profesyonel futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Sırasıyla Ajaccio, Mainz, Tabor Sezana, Maribor ve Cagliari formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya Makoumbou için teklifini yaptı!

Kongolu futbolcu, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

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