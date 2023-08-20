Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini mağlup ederek ligdeki ikinci maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı muhtemel 11'i... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 15:26
İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında pazartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Lige evinde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Bu sezonki resmi maçlarda henüz kayıp yaşamayan Fenerbahçe, Samsun deplasmanında da kazanarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

FRED VE CENGİZ SAHNE ALACAK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor maçıyla 2 yeni transferine kavuşacak.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Sarı-lacivertlilerin yıldız transferi Brezilyalı Fred ile milli oyuncu Cengiz Ünder, Samsunspor karşısında sahne alacak.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, hazır durumda bulunan 2 futbolcuya da Samsunspor'a karşı ilerleyen dakikalarda süre vermesi bekleniyor.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Yılport Samsunspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

Sarı-lacivertli takımın ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile yaptığı maçta sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek.

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

İRFAN CAN EĞRİBAYAT

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

FERDİ KADIOĞLU

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

ALEXANDER DJIKU

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

LUAN PERES

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

JAYDEN OOSTERWOLDE

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

İSMAİL YÜKSEK

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

MERT HAKAN YANDAŞ

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

SEBASTIAN SZYMANSKI

İsmail Kartal'dan Altay Bayındır kararı! İşte Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı 11'i

RYAN KENT

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