Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'den çarpıcı sözler: Çok fazla teklif vardı

"ALEX HARİKA BİR OYUNCU VE BURADA ÇOK BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI"

Alex burada çok başarılı sezonlar geçirdi. Birçok Brezilyalı oyuncu burada oynadı ama Alex çok büyük bir oyuncu. Onun hikâyesini burada yaptıklarını herkes biliyor. Taraftarların onu ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Alex ile beraber birçok Brezilyalı oyuncu burada top koşturdu. Alex harika bir oyuncu. Burada çok büyük başarılara imza attı. Başka Brezilyalı oyuncular da burada oynadı ama onun yarattığı hikâye gerçekten çok ama çok büyüktü. Umarım ben de Brezilyalı bir oyuncu olarak takıma çok büyük şeyler katarım ve yardımcı olabilirim.