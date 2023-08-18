Fikri hür İrfan'ı hür

Süper Lig'e Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna doludizgin devam ediyor. Konferans Ligi 3. Ön Eleme ilk maçında Maribor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Slovenya'daki rövanşta da rakibi devirmeyi başardı. İlk düdükle birlikte Maribor, baskılı başlasa da 10.dakikadan sonra sazı eline alan temsilcimiz, Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'yle net pozisyonları kaçırdı. Ancak bu pozisyonlar bir anlamda golün habercisiydi. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Batshuayi ortaladı, arka direkte bomboş pozisyonda İrfan topu filelere yolladı.

SLOVENLERE ADETA DERS VERDİK

İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da oyunun hakimi temsilcimizken karşılaşmanın 68.dakikasında tribünler karıştı. Fenerbahçe taraftarları tribünden çıkarıldı. Yarım saat duran karşılaşma 90+8'de hakemin düdüğüyle yeniden kaldığı yerden başladı, hem de ne başladı. Sarı-lacivertliler, Slovenlere adeta 'siz taraftarımızı nasıl stattan çıkarırsınız' dercesine bir oyun ortaya koydu ve önce Szymanski harika bir golle ağları sarstı. Ardından Tadic, farkı üçe çıkardı. Bu skorla adını playoffa yazdıran Fenerbahçe'nin gruplara kalmak için önündeki tek engel artık Twente.

"CEVABI SAHADA VERDİK"

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonu şunları söyledi: "İlk maçı iyi bir skorla kazanmıştık. Bugün de oyuncularım çok iyi mücadele ettiler. Herkes terinin son damlasına kadar savaştı ve farklı bir galibiyetle adımızı play-offa yazdırdık. Hedefimiz. Twente'yi de geçip gruplara kalmak. Ancak bugün skordan daha önemli bir durum var. Taraftarlarımız hak etmedikleri bir muamele yaşadı. Olayları kınıyorum. Böyle bir durum yaşanmamalıydı. Polisin taraftarlarımıza müdahalesi de hoş değil. Biz onlara kendi ülkemizde böyle davranmadık. Ancak Maribor taraftarlarına oyuncularım gerekli cevabı sahada verdi."

DUSAN TADIC DİREĞE TAKILDI

Kadıköy'de oynanan maçta F.Bahçe'nin penaltıdan son golünü atan Dusan Tadic, rövanş karşılaşmasında da etkili bir oyun ortaya koydu. Saha içinde takım arkadaşlarına liderlik yapan Sırp yıldızın 25.dakikadaki şutu ise direkte patladı. Gol olsa Fenerbahçe maçta 2-0'ı bulacaktı.

SLOVENYA'DA BÜYÜK SKANDAL

Maribor - Fenerbahçe mücadelesi, temsilcimizin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken, iki takım taraftarları arasında pankart sebebiyle 68. dakikada kavga çıktı. Güvenlik güçleri olaylara müdahale etti. UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı. Sloven polisi de skandala imza attı ve starı terk eden Fenerbahçe taraftarlarına biber gazıyla müdahale etti. 68'de duran karşılaşma 90+8'de yeniden başladı. Öte yandan maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdı.

KARTAL'DAN İRFAN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Maribor maçının rövanşında sürpriz bir 11 tercih etti. Tecrübeli çalıştırıcı, kalede Altay'ın yerine İrfan Can Eğribayat'a formayı verdi. Stoperde Samet, sol bekte ise Oosterwolde şans buldu. Kartal, ileri uçta da Dzeko'nun yerine Batshuayi'yi tercih etti.

BARTUĞ, MERT VE UMUT İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Mert Müldür, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz, dün ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Mert Müldür, 69.dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun yerine, Umut Nayir ise aynı dakikada Batshuayi'nin yerine oyuna girdi. Bartuğ da 82'de Miha Zajc'la yer değiştirdi.

PLAY-OFF'TA RAKİP TWENTE

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Twente oldu... Letonya ekibi Riga'yla oynadığı ilk maçı 2-0 kazanan Hollanda temsilcisi, deplasmandaki mücadeleden de 3-0'lık skorla galip ayrıldı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Twente'ye ikinci yarıda galibiyeti, Rots, Besselink ve Naci Ünüvar getirdi.