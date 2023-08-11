TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Bu sezon iddialı bir takım kuran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme turunda Maribor ile karşılaştı.
Bu sezon iddialı bir takım kuran Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. tur ön eleme turunda Maribor ile karşılaştı.
Sarı lacivertliler taraftarı önünde yeni transferleriyle Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti.
Kanarya, rönvaş öncesi avantajı kaparken 17 Ağustos Perşembe günü tur için Slovenya'da sahaya çıkacak.
Diğer yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim harekete geçti.
Aldığı yıldız futbolcularla büyük ses getiren sarı lacivertliler bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.
İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.
Bu sezon transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fransız yıldızı kadrosuna katmak için mücadele veriyor.
Fenerbahçe sadece Fred'le değil, Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim olan Ndombele için de çalışma yürütüyor.
İngiltere'de bulunan sarı-lacivertli yöneticilerin, Tottenham'la Fransız orta saha için görüşmelere başladığı belirtildi.
Ndombele, geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta görev aldı.
Fransız milli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Merkez orta saha ve ön liberoda görev alan Ndombele piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Fransız orta saha oyuncusunun Tottenham kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
TANGUY NDOMBELE KİMDİR?
Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir.
181 cm boyundaki Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır.
Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir.