Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonları devam ediyor. Kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren sarı lacivertliler bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Kanarya, Cimbom'un peşindeki yıldızı listesine ekledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 11:04
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Kanarya, rönvaş öncesi avantajı kaparken 17 Ağustos Perşembe günü tur için Slovenya'da sahaya çıkacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Diğer yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen yönetim harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Aldığı yıldız futbolcularla büyük ses getiren sarı lacivertliler bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Bu sezon transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fransız yıldızı kadrosuna katmak için mücadele veriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Fenerbahçe sadece Fred'le değil, Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim olan Ndombele için de çalışma yürütüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

İngiltere'de bulunan sarı-lacivertli yöneticilerin, Tottenham'la Fransız orta saha için görüşmelere başladığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Ndombele, geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Napoli'de 40 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Fransız milli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Merkez orta saha ve ön liberoda görev alan Ndombele piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Geçtiğimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Fransız orta saha oyuncusunun Tottenham kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

TANGUY NDOMBELE KİMDİR?

Ndombele, 28 Aralık 1996 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

181 cm boyundaki Ndombele, merkez orta saha olarak görev yapmaktadır. 22 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Sağ ayaklıdır.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş çalım! Yıldız oyuncu için harekete geçildi

Guingamp, Amiens, Lyon, Tottenham, Napoli gibi takımlarda oynamıştır. 277 maçta 19 gol 35 asist üretmiştir.

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