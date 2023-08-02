Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene için teklif götürdüğü öne sürüldü. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:04
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Sarı-lacivertli takım bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Bu sezon büyük başarılar elde etmek isteyen Kanarya, kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Birçok yıldızı takıma katan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Sarı-lacivertli ekip aynı anda hem Süper Lig hemde Konferans Ligi'nde şampiyonluk istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Bu bağlamda büyük girişimlere başlayan Kanarya, büyük transferler yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi birçok yıldızı takımına katan Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Arayışlarını İngilterede devam ettiren sarı-lacivertli ekibin radarına bir yıldız genç takıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Kanarya, geleceği hesaplayıp büyük yatırım yapmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene için teklif yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Haberde; sarı- lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi duyduğuna ancak Villa'yı ikna etmesinin zor olduğuna vurgu yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Dominika asıllı oyuncu, geçen sezonu Cardiff'te kiralık olarak geçirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Genç yıldızın güncel piyasa değeri 2.80 milyon Euro.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Kariyerinde 97 maça çıkan sol kanat, bu müsabakalarda 28 gol ve 8 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Geçtiğimiz sezon ise Genç yıldız Championship'te Cardiff City forması giyerken 40 maça çıktı ve 5 gol 1 asist yaptı.

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