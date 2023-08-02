TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe için Philogene iddiası! Teklif...

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarını son hızıyla sürdürüyor.
Sarı-lacivertli takım bu sezon kesinlikle şampiyonluk istiyor.
Bu sezon büyük başarılar elde etmek isteyen Kanarya, kolları sıvamış durumda.
Birçok yıldızı takıma katan Fenerbahçe, durmak bilmiyor.
Sarı-lacivertli ekip aynı anda hem Süper Lig hemde Konferans Ligi'nde şampiyonluk istiyor.
Bu bağlamda büyük girişimlere başlayan Kanarya, büyük transferler yaptı.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ryan Kent, Sebastian Szymanski gibi birçok yıldızı takımına katan Fenerbahçe arayışlarını sürdürüyor.
Arayışlarını İngilterede devam ettiren sarı-lacivertli ekibin radarına bir yıldız genç takıldı.
Kanarya, geleceği hesaplayıp büyük yatırım yapmak istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Aston Villa'da forma giyen Jaden Philogene için teklif yaptı.
Haberde; sarı- lacivertlilerin 21 yaşındaki oyuncuya büyük ilgi duyduğuna ancak Villa'yı ikna etmesinin zor olduğuna vurgu yapıldı.
Dominika asıllı oyuncu, geçen sezonu Cardiff'te kiralık olarak geçirmişti.
Genç yıldızın güncel piyasa değeri 2.80 milyon Euro.
Kariyerinde 97 maça çıkan sol kanat, bu müsabakalarda 28 gol ve 8 asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon ise Genç yıldız Championship'te Cardiff City forması giyerken 40 maça çıktı ve 5 gol 1 asist yaptı.