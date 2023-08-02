Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA - Fenerbahçe Mert Müldür transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

SON DAKİKA - Fenerbahçe Mert Müldür transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den savunma hatına önemli bir takviye geldi. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Sassuolo'dan Mert Müldür'ü transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli yıldız ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 21:54
SON DAKİKA - Fenerbahçe Mert Müldür transferini açıkladı! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, İtalyan ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür'ü kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, 24 yaşındaki sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Mert Müldür, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde 4 yıllık sözleşmeye imza attı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı.

MERT MÜLDÜR: ÇOK GURURLANDIM VE ONURLANDIM

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, "Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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