Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıktı.
Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.
Kanarya rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King kaydetti.
Moldova ekibi karşısında aldığı galibiyetle moral depolayan Fenerbahçe'de performansıyla alkış alan isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.
Yıldız futbolcu attığı muhteşem golle takımının 5-0'lık galibiyetinde önemli rol oynadı.
Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi Avrupa kulüplerinin radarında olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO'YA ÇIKARILDI
Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı.
Sarı-lacivertliler, oyuncuyu isteyen kulüplere 'bu bedeli veren olursa görüşelim' mesajını gönderdi.
Ferdi'ye Almanya'dan da ilgisi olan kulüpler var.
Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıktı.
Milli futbolcu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon Euro.