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Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu farklı mağlup ederek tur kapısını aralayan Fenerbahçe'de performansıyla dikkat çeken oyunculardan biri Ferdi Kadıoğlu olmuştu. Attığı şık golle gündem olan yıldız futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 17:48
Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Yeni sezon öncesi takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, ilk resmi maçına çıktı.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zimbru'yu konuk etti.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Kanarya rakibini 5-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi tur için büyük avantaj elde etti.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Real Madrid'e transfer olan Arda Güler gibi Avrupa kulüplerinin radarında olan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

BONSERVİS BEDELİ 30 MİLYON EURO'YA ÇIKARILDI

Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro'dan 30 milyon Euro'ya çıkardı.

Fenerbahçe'de Zimbru maçı sonrası flaş gelişme! Ferdi Kadıoğlu...

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu isteyen kulüplere 'bu bedeli veren olursa görüşelim' mesajını gönderdi.

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