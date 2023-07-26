FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Kaleci transferi konusunda başkanla konuştuklarını, başkanın bu süreci başından beri yürüttüğünü ve transfer için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var." diye konuştu.