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FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Başta kaleci olmak üzere birçok transfer daha yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde Emre Mor ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 09:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler birçok yeni ismi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Kanarya özellikle Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle dünya çapında ses getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Fenerbahçe'de oyuncu arayışları yeniden hız kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Kartal, "Yaptığımız transferler var, yapabileceğimiz, şu an görüşme halinde olduğumuz transferler var. Başkanımız ve yöneticiler sıkı bir şekilde bunu sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Hangi bölgelere takviye olacağı ve yıldız oyuncu alınıp alınmayacağı sorusunu yanıtlayan İsmail Kartal, "Yıldız oyuncudan ziyade ihtiyacı olan yerlere oyuncular alacağız." diyerek, bu oyuncuların içinde yıldız oyuncuların da olabileceğini, olmasını istediklerini dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Kaleci transferi konusunda başkanla konuştuklarını, başkanın bu süreci başından beri yürüttüğünü ve transfer için her türlü çabayı gösterdiğini vurgulayan Kartal, "Transferin gerçekleşmesi için başkanla konuştuk. Birkaç oyuncu daha gelecek. Bunların içinde, Rusya'da ben net açıkladım; 'olacak' dedim, oldu. Açık sözlü bir insanım. Şu anda da birkaç oyuncu bitebilir. Bitmeden söylemek istemiyorum. En yakın zaman içinde göreceksiniz. Çok önemli oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor, bunların başında da kaleci var." diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Yeni bir planlama içinde olduklarını ve gitmesini düşündükleri ya da teklif gelen oyuncularının bulunduğunu kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Çok kalabalık olduğumuz için oyuncuların bir bölümünü ayırdık. Onları ayrı saatlerde çalıştırıyoruz. 2-3 oyuncuya teklif var. Bu doğrultuda tekliflerin kulüp tarafından değerlendirileceğini düşünüyorum. Ama teklifler var." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Fenerbahçe'de yapılacak transferlerle birlikte takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Sarı-lacivertlilerde ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de Emre Mor...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

EMRE MOR'A TALİPLER VAR

Geleceği belirsiz olan Emre Mor'a Serie A'dan ve Premier Lig'den talipler olduğu iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

İSTANBUL'DAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Avrupa basınındaki haberlere göre ise; Emre, İstanbul'dan ayrılmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 41 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Mor'dan flaş karar! Transfer...

26 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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