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Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, Sarı-lacivertlilerin U19 Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 16:06
Fenerbahçe'de Semih Şentürk'e yeni görev!

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Semih Şentürk, Sarı-lacivertlilerin U19 Futbol Takımı teknik direktörlüğüne getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da 'Gol Kralı' olmuştu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020'de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak.

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihinin kıymetli ismi Semih Şentürk'ü tebrik eder, Sarı Lacivert çatı altında U 19 Takımımızla birlikte sonsuz başarılar dileriz."

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