TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.
Dominik Livakovic ve Suat Serdar transferleri için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde kanat arayışları da hızlandı.
Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertlilerde kanat bölgesi için gündeme gelen ilk isim Wilfried Zaha olmuştu.
Zaha transferi için bir süredir girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, Fildişili yıldızı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Yönetim, tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferi sonrası alternatif isimlere yöneldi.
Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
EKAMBI İMZAYI ATIYOR!
Fransız basını, Olympique Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'nin sarı-lacivertli takıma transfer olacağını duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde Fenerbahçe'nin Kamerunlu yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Sarı-lacivertlilerin ayrıca Ekambi transferi için Lyon'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giyen Karl Toko Ekambi, Fransız ekibiyle 38 maçta forma giydi.
Kamerunlu oyuncu, 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
30 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Karl Toko Ekambi'nin güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro.
İşte o haber...