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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe, bir yıldızı daha renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Fransız basını, sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı ismi ve sözleşme detaylarını duyurdu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 13:49
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Dominik Livakovic ve Suat Serdar transferleri için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde kanat arayışları da hızlandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertlilerde kanat bölgesi için gündeme gelen ilk isim Wilfried Zaha olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Zaha transferi için bir süredir girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, Fildişili yıldızı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Yönetim, tecrübeli yıldızın sarı-kırmızılı takıma transferi sonrası alternatif isimlere yöneldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Dünyanın dört bir yanından arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

EKAMBI İMZAYI ATIYOR!

Fransız basını, Olympique Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi'nin sarı-lacivertli takıma transfer olacağını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

2 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde Fenerbahçe'nin Kamerunlu yıldızla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerin ayrıca Ekambi transferi için Lyon'a 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Geçtiğimiz sezon Rennes'de kiralık olarak forma giyen Karl Toko Ekambi, Fransız ekibiyle 38 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

Kamerunlu oyuncu, 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de bir imza daha! 2 yıllık sözleşme

30 yaşındaki futbolcunun Lyon ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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