Fenerbahçe Becao'ya kavuştu

Fenerbahçe'ninyeni kulesi Rodrigo Becao... Geçen gece İstanbul'a gelen Brezilyalı stoper, dün sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan tetkiklerde herhangi bir soruna rastlanmayınca Sambacı ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sarılacivertliler, 27 yaşındaki oyuncu için Udinese'ye 9+1 milyon Euro bonservis ödeyecek. Becao'ya da senelik 1.8 milyon Euro maaş verilecek. Becao, kısa süre içinde yeni arkadaşlarıyla tanışacak ve takımla idmanlara başlayacak. Tadic'e tesisleri gezdiren kaptan Dzeko'nun Becao'yla da aynı şekilde ilgileneceği belirtildi.