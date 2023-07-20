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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler gündemine Celtic forması giyen 21 yaşındaki Liel Abada'yı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 16:12
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

Haberde oyuncunun bonservisinin 10 milyon euro civarında olabileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

Öte yandan İskoç temsilcisinde teknik direktör Brendan Rodgers'ın, genç yıldızı bırakmak istemediği de aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

Celtic formasıyla 101 maçta görev alan Abada, 28 gol atarken 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

21 yaşındaki Abada, 1.68 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

İsrail Milli Takımı'nda da forma giyen Liel Abada, şu ana kadar çıktığı 1o müsabakada 1 gole imzasını attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

İsrailli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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