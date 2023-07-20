FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 21'lik Abada'nın peşinde!

Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Şu ana kadar kadrosuna Kent, Dzeko, Becao ve Szymanski gibi önemli isimleri katan Kanarya'nın yeni bir hedefi var.
Daily Mail Plus'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Celtic forması giyen 21 yaşındaki İsrailli futbolcu Liel Abada'nın peşinde...
Haberde oyuncunun bonservisinin 10 milyon euro civarında olabileceği ifade edildi.
Öte yandan İskoç temsilcisinde teknik direktör Brendan Rodgers'ın, genç yıldızı bırakmak istemediği de aktarıldı.
Celtic formasıyla 101 maçta görev alan Abada, 28 gol atarken 20 de asist yapma başarısı gösterdi.
LIEL ABADA KİMDİR?
3 Ekim 2001 tarihinde İsrail'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Maccabi Petah Tikva altyapısında başladı.
21 yaşındaki Abada, 1.68 cm boyunda ve forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor.
İsrail Milli Takımı'nda da forma giyen Liel Abada, şu ana kadar çıktığı 1o müsabakada 1 gole imzasını attı.
İsrailli futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.