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Fenerbahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'daki kampını noktalayan Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Sebastian Szymanski takımla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 13:56 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 13:56
Fenerbahçe'de Szymanski ilk idmanına çıktı!

Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Fenerbahçe, hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transferlerden Sebastian Szymanski takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel antrenmanlarla tamamlandı. Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Szymanski ilk antrenmanına çıktı!
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