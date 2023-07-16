FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Transferde hareketli saatler geçiren F.Bahçe, yerli kontenjanını artırmak için de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Transferde hareketli saatler geçiren F.Bahçe, yerli kontenjanını artırmak için de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Hedefteki isim ise; Hertha Berlin'in yıldızı Suat Serdar...
Hertha, Bundesliga 2'ye düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Suat'la irtibata geçen Fenerbahçe, oyuncuyla prensipte anlaştı.
Alman ekibiyle de yapılan pazarlıklarda sona yaklaşıldı. Transferin açıklanması bekleniyor.
SUAT SERDAR KİMDİR?
26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Hassia Bingen altyapısında başladı.
Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi.
Orta sahanın merkezinde oynayan Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerler'in formasıyla 4 maça çıktı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...