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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, kariyerini Almanya'da sürdüren Türk asıllı futbolcu Suat Serdar ile prensipte anlaştı. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2023 Pazar 09:42
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Transferde hareketli saatler geçiren F.Bahçe, yerli kontenjanını artırmak için de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Hedefteki isim ise; Hertha Berlin'in yıldızı Suat Serdar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Hertha, Bundesliga 2'ye düştüğü için takımdan ayrılmak isteyen Suat'la irtibata geçen Fenerbahçe, oyuncuyla prensipte anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Alman ekibiyle de yapılan pazarlıklarda sona yaklaşıldı. Transferin açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

SUAT SERDAR KİMDİR?

26 yaşındaki Suat Serdar, Almanya'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Profesyonel futbol kariyerine Hassia Bingen altyapısında başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Sırasıyla Mainz, Schalke 04 ve Hertha Berlin formaları giydi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Orta sahanın merkezinde oynayan Serdar, milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Panzerler'in formasıyla 4 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Suat Serdar'da sona doğru!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...

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