TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Rusya kampında bulunan sarı-lacivertli ekip ilk olarak Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Kanarya, normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.
Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasını Kızılyıldız ile oynadı.
Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kart gördü.
Kanarya gelecek hazırlık maçında Neftçi PFK ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, Azerbaycan ekibi ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de diğer yandan transfer harekatı sürüyor.
Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin ardından önemli bir ismi daha kadrosuna dahil etmek istiyor.
A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Leandro Paredes için devreye girdi.
Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu için ısrarlı.
Kurmaylar, tecrübeli orta saha için Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif yaptı.
Daha önce Galatasaray'ın oyuncu ve PSG ile prensipte anlaştığı ancak Paredes'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği belirtiliyordu.
Fransız devi PSG ise oyuncuyu elden çıkarmayı düşünüyor.