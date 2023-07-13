Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet transfer yarışına damga vuruyor. Son olarak Kanarya'nın, Cimbom'un uzun süredir gündeminde yer alan Arjantinli yıldız Leandro Paredes için devreye girdiği öğrenildi. Hatta Fenerbahçe'nin futbolcuya Galatasaray'dan daha yüksek bir teklifte bulunduğu gelen bilgiler arasında. İşte yaşanan flaş gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 19:53
Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Rusya kampında bulunan sarı-lacivertli ekip ilk olarak Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Kanarya, normal süresi 0-0 biten maçı penaltılarda 4-3 kaybetti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Fenerbahçe, ikinci karşılaşmasını Kızılyıldız ile oynadı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Sarı-lacivertli ekip sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Teknik direktör İsmail Kartal, mücadelenin 85. dakikasında kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Kanarya gelecek hazırlık maçında Neftçi PFK ile oynayacak.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Sarı-lacivertliler, Azerbaycan ekibi ile 15 Temmuz Cumartesi günü saat 14:00'da karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Fenerbahçe'de diğer yandan transfer harekatı sürüyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Sebastian Szymanski'nin ardından önemli bir ismi daha kadrosuna dahil etmek istiyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

A Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Galatasaray'ın uzun zamandır ilgilendiği Leandro Paredes için devreye girdi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Arjantinli oyuncu için ısrarlı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Kurmaylar, tecrübeli orta saha için Galatasaray'dan daha yüksek bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Daha önce Galatasaray'ın oyuncu ve PSG ile prensipte anlaştığı ancak Paredes'in gelen teklifleri değerlendirdikten sonra kararını vereceği belirtiliyordu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle! Leandro Paredes için daha yüksek teklif

Fransız devi PSG ise oyuncuyu elden çıkarmayı düşünüyor.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'a! İmza için İstanbul'a geldi...
Başrolde yine CHP'li İBB! Metro arızalandı yolcular tahliye edildi
Nelsson'un alternatifi Rusya'dan!
Süper Lig devinden stopere Kamerun duvarı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu!
Kartal'dan 'acil transfer' raporu!
KPSS giriş belgesi sorgula 2023
2023 KPSS sınav yerleri belli oldu!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu! Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu! 19:15
Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu 18:37
Hazırlık maçında kazanan Alanyaspor! Hazırlık maçında kazanan Alanyaspor! 18:36
Yiğido'dan gollü prova! Yiğido'dan gollü prova! 18:33
Süper Lig devinden stopere Kamerun duvarı! Süper Lig devinden stopere Kamerun duvarı! 18:23
Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist belli oldu Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist belli oldu 17:01
Daha Eski
Real Madrid'de şok sakatlık! Real Madrid'de şok sakatlık! 17:01
Ronaldo'nun takımına FIFA'dan şok! Ronaldo'nun takımına FIFA'dan şok! 16:42
FIFA'dan Süper Lig ekiplerine dev gelir! FIFA'dan Süper Lig ekiplerine dev gelir! 16:41
G.Saray'ın yeni transferi kampa katıldı G.Saray'ın yeni transferi kampa katıldı 15:12
Nelsson'un alternatifi Rusya'dan! Nelsson'un alternatifi Rusya'dan! 14:38
Bakasetas'tan sözleşme açıklaması! Bakasetas'tan sözleşme açıklaması! 14:17