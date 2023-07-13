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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un son dakika haberine göre sarı-lacivertli kulüp Tanzanyalı futbolcusu Samatta'nın sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:04 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 11:11
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Samatta'nın sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. A Spor'un son dakika haberine göre sarı-lacivertli kulüp Tanzanyalı futbolcusu Samatta'nın sözleşmesini feshetti. 30 yaşındaki futbolcunun, PAOK ile sözleşme imzalamak üzere Yunanistan'a gittiği bilgisi de paylaşıldı.

MBWANA SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine African Lyon takımında başladı. Sırasıyla Simba SC, TP Mazembe, Genk, Aston Villa, Fenerbahçe ve Royal Antwerp gibi takımlarda forma giydi. Forvet hattında santrfor olarak görev yapan Samatta, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Tanzanya Milli Takımı ile 72 maça çıkan tecrübeli futbolcu, toplam 22 gole imzasını attı. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon euro...

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