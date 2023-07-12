Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Sebastian Szymanski: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli kulübün kadrosuna dahil olduğu için olduğunu söyledi.

Polonyalı milli futbolcu, imza töreninin ardından sarı-lacivertli kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim, buranın bir parçası oldum ve bunun gururunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarına bir an önce katılmak istediğini aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe taraftarı ile stadımızda tanışmak için sabırsızlanıyorum. Haydi hep beraber güzel bir sezon yaşayalım." şeklinde görüş belirtti.