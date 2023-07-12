FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus'la tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda İsmail Kartal'la anlaştı.
Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus'la tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda İsmail Kartal'la anlaştı.
Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adama ödeyeceği ücret de belli oldu. İşte detaylar...
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'nin, deneyimli çalıştırıcıya ödeyeceği yıllık ücret netleşti.
Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bir yıllık imza attırdığı teknik direktör İsmail Kartal'a ödeyeceği ücretin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.
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Sarı-lacivertli yönetim, takımın şampiyon olması halinde Kartal'a 20 milyon TL, Türkiye Kupası'nı alması halinde 3.5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2.5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu içinse 10 milyon TL daha ödeme yapacak.
İsmail Kartal ücretini taksitler halinde alacak.
62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.
Kartal kariyerinde Karabükspor, Sivasspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev aldı.
İsmail Kartal, Fenerbahçe'de futbolcu olarak da forma giydi.