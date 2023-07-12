Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi teknik direktör İsmail Kartal'la el sıkışan Fenerbahçe'nin, deneyimli teknik adama yapacağı ödeme belli oldu. İşte detaylar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 11:08
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Jorge Jesus'la tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda İsmail Kartal'la anlaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli teknik adama ödeyeceği ücret de belli oldu. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren Fenerbahçe'nin, deneyimli çalıştırıcıya ödeyeceği yıllık ücret netleşti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin bir yıllık imza attırdığı teknik direktör İsmail Kartal'a ödeyeceği ücretin 30 milyon TL olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

BONUSLAR DA VAR

Sarı-lacivertli yönetim, takımın şampiyon olması halinde Kartal'a 20 milyon TL, Türkiye Kupası'nı alması halinde 3.5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2.5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu içinse 10 milyon TL daha ödeme yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

İsmail Kartal ücretini taksitler halinde alacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

62 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, daha önce de sarı-lacivertli takımı çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

Kartal kariyerinde Karabükspor, Sivasspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü ve Çaykur Rizespor gibi takımlarda da görev aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de futbolcu olarak da forma giydi.

DİĞER
Melis Buse Betkayan canlı yayında dayak yedi! Kendisini darbeden evli sevgilisinden şikayetçi olmuştu!
İbrahim Tatlıses''ten 13 yaşındaki Beren Gökyıldız'a bir garip sözler "Kebaba düşkünlüğün sürmez inşallah zayıfla" Son haliyle gündem olmuştu
Timur transfere doymuyor! 3 isim daha geliyor...
Icardi'nin yanına bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı!
Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam"
7600, 7700, 7800... emekli maaşına ne kadar zam geldi?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı, maaşları!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 11:35
F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! F.Bahçe Yam Madar'ı kadrosuna kattı! 11:32
İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu! 11:08
Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? Galatasaray - Austria Wien maçı saat kaçta? 10:23
Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" Yıldız isimden flaş sözler! "F.Bahçe'de oynamam" 10:12
Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? Beşiktaş - Augsburg maçı saat kaçta? 09:55
Daha Eski
Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... Kaderi Sacha Boey'e bağlı! Giderse... 09:51
Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? Türkiye U20 - Karadağ U20 maçı saat kaçta? 09:43
F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? F.Bahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? 09:04
Süratli kadınlar Süratli kadınlar 07:36
Reyna iddiası Reyna iddiası 07:28
Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı Milli oyuncu resmen F.Bahçe'de! İmzayı attı 00:11