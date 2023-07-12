FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal'a ödenecek rakam belli oldu!

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Sarı-lacivertli yönetim, takımın şampiyon olması halinde Kartal'a 20 milyon TL, Türkiye Kupası'nı alması halinde 3.5 milyon TL, Süper Kupa şampiyonluğuna 2.5 milyon TL, Konferans Ligi şampiyonluğu içinse 10 milyon TL daha ödeme yapacak.