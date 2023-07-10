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TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen futbolculardan biri Wilfried Zaha oldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan talipleri olan yıldız futbolcu için girişimlerini sürdürüyor. İngiliz basını, Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı merak edilen Fildişili yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 16:04
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları yoğunlaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

İleri uca da takviye yapan Kanarya, Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvetle 2 yıllık mukavele imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Kent ve Dzeko takviyelerinin ardından transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, üç isimle daha anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Yönetim; Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir transferlerinde mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun transferini hafta içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerin başında Wilfried Zaha geliyor...

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

İngiliz basını birçok talibi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK

Evening Standard'da yer alan habere göre; Wilfried Zaha, geleceğiyle ilgili kararını bu hafta içerisinde açıklayacak.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz hafta nişanlısı Paige Bannister ile evlenen deneyimli oyuncunun balayı dönüşü kararını açıklayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Zaha ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio, Al Nassr, Napoli ve PSG'nin de ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Öte yandan Crystal Palace da sözleşmesi sona eren Fildişili yıldıza haftalık 200 bin pound ücret ve 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Crystal Palace'lı yetkililerin, Zaha'nın takımda kalma konusunda iyimser oldukları aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

30 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

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