TRANSFER HABERLERİ - Wilfried Zaha kararını açıklıyor! Fenerbahçe...

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluğun en büyük favorisi olmak isteyen sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları yoğunlaştı.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İleri uca da takviye yapan Kanarya, Inter forması giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 37 yaşındaki forvetle 2 yıllık mukavele imzaladı.
Kent ve Dzeko takviyelerinin ardından transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, üç isimle daha anlaşma sağladı.
Yönetim; Alexander Djiku, Sebastian Szymanski ve Umut Nayir transferlerinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin bu üç oyuncunun transferini hafta içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe'de durumu en çok merak edilen isimlerin başında Wilfried Zaha geliyor...
İngiliz basını birçok talibi bulunan yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
BU HAFTA KARARINI AÇIKLAYACAK
Evening Standard'da yer alan habere göre; Wilfried Zaha, geleceğiyle ilgili kararını bu hafta içerisinde açıklayacak.
Geçtiğimiz hafta nişanlısı Paige Bannister ile evlenen deneyimli oyuncunun balayı dönüşü kararını açıklayacağı öğrenildi.
Zaha ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Lazio, Al Nassr, Napoli ve PSG'nin de ilgilendiği kaydedildi.
Öte yandan Crystal Palace da sözleşmesi sona eren Fildişili yıldıza haftalık 200 bin pound ücret ve 4 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.
Crystal Palace'lı yetkililerin, Zaha'nın takımda kalma konusunda iyimser oldukları aktarıldı.
Wilfried Zaha geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 28 maçta forma giydi.
30 yaşındaki yıldız, 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Zaha'nın güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro.