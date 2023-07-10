FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, yeni bir ihracın eşiğinde...
Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, yeni bir ihracın eşiğinde...
Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim Min-Jae'yi, İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro'ya gönderen sarı-lacivertliler, Güney Korelinin partneri olan Macar stoperi Attila Szalai'yi de 14 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere.
Alman ekibinin, Szalai için teklifi 12'den 14 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.
Teknik direktör İsmail Kartal da "Ondan daha iyisini alacaksanız gönderin" deyince sarı-lacivertli yönetim Almanlara "Tamam" dedi.
ŞARTLARI ZORLUYORLAR
Alman basınından Kicker, kısa sürede bu transferin resmiyete döküleceğini yazdı. Szalai'yi Union Berlin'in yanı sıra Hoffenheim ile Fransız ekibi Nice de istiyordu.
Fenerbahçe, savunmasındaki gediği bir başka yıldızla gidermek hedefinde...
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre altyapıdan yetişen Merih Demiral'a "Evine geri dön" çağrısı yapan sarı-lacivertliler Atalanta'ya da 14 milyon euro teklif etti.
Merih için 20 milyon euro beklentisinde olan İtalyan ekibinin teklifin yükselmesi halinde buna sıcak bakacağı ifade edildi. Fenerbahçe, milli yıldız için şartları zorlayıp transferi bitirmek istiyor.