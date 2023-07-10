FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim Min-Jae'yi, İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro'ya gönderen sarı-lacivertliler, Güney Korelinin partneri olan Macar stoperi Attila Szalai'yi de 14 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere.