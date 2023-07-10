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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, Attila Szalai'nin takımdan ayrılması gündemde... Sarı-lacivertliler, Macar stoperin yerine sürpriz bir ismi gündemine aldı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:37
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Son yıllarda sattığı yüksek bedelli oyuncularla gündeme gelen Fenerbahçe, yeni bir ihracın eşiğinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Önceki sezon savunmasının göbeğinden Kim Min-Jae'yi, İtalyan ekibi Napoli'ye 18 milyon euro'ya gönderen sarı-lacivertliler, Güney Korelinin partneri olan Macar stoperi Attila Szalai'yi de 14 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Union Berlin'e satmak üzere.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Alman ekibinin, Szalai için teklifi 12'den 14 milyon euro'ya yükselttiği öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Teknik direktör İsmail Kartal da "Ondan daha iyisini alacaksanız gönderin" deyince sarı-lacivertli yönetim Almanlara "Tamam" dedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

ŞARTLARI ZORLUYORLAR

Alman basınından Kicker, kısa sürede bu transferin resmiyete döküleceğini yazdı. Szalai'yi Union Berlin'in yanı sıra Hoffenheim ile Fransız ekibi Nice de istiyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Fenerbahçe, savunmasındaki gediği bir başka yıldızla gidermek hedefinde...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre altyapıdan yetişen Merih Demiral'a "Evine geri dön" çağrısı yapan sarı-lacivertliler Atalanta'ya da 14 milyon euro teklif etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'nin yerine milli yıldız mı geliyor?

Merih için 20 milyon euro beklentisinde olan İtalyan ekibinin teklifin yükselmesi halinde buna sıcak bakacağı ifade edildi. Fenerbahçe, milli yıldız için şartları zorlayıp transferi bitirmek istiyor.

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