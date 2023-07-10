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Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da sürdüren Fenerbahçe, Zenit'in ardından Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Pari Premier Cup maçı öncesi heyecanlı bekleyiş sürüyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 10:10
Fenerbahçe - Kızılyıldız maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Fenerbahçe, hazırlık müsabakasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Hazırlık turnuvası müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KIZILYILDIZ HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Çarşamba günü saat 19:30'da Gazprom Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarında yayınlanacak.

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