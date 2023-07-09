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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Bir süre önce sarı-lacivertlilerin gündemine gelen İranlı golcü Mehdi Taremi için İngiliz devleri devreye girdi. İşte ayrıntılar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:27
Tuğçe Erginkoç
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, takviye çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için belirlediği adaylar arasında Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi de vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Kötü haberi İngiliz basını duyurdu. The Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United'ın takipte olduğu Taremi için Arsenal da devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Haberde 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 17 milyon euro'ya yakın olabileceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 31 gole imzasını atan Taremi, 14 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

MEHDI TAREMI KİMDİR?

18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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