TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Taremi'de zorlu rakipler!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, takviye çalışmalarına devam ediyor.
Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, takviye çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için belirlediği adaylar arasında Porto'nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi de vardı.
Kötü haberi İngiliz basını duyurdu. The Evening Standard'da yer alan habere göre Manchester United'ın takipte olduğu Taremi için Arsenal da devreye girdi.
Haberde 30 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 17 milyon euro'ya yakın olabileceği öne sürüldü.
Geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 31 gole imzasını atan Taremi, 14 de asist yaptı.
MEHDI TAREMI KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Iranjavan takımının altyapısında başladı.
Ardından Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave ve FC Porto gibi takımların formalarını terletti.
30 yaşındaki deneyimli futbolcu, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor.
Taremi, 1.85 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
İran Milli Takımı ile 66 karşılaşmada görev alan Mehdi Taremi, 33 gole imzasını attı.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro...