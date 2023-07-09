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Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam etti!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:01
Fenerbahçe Rusya'da hazırlıklarına devam etti!

Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli ekip, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg'daki Petrovski Stadyumu'nda gerçekleşen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra üç gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Milli takımdan dönen oyuncular ise normal antrenman yaptı.

Sarı-lacivertli ekip, turnuvanın ilk maçında bu akşam Zenit ile karşılaşacak.

Gazprom Arena'da saat 19.30'da başlayacak mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

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