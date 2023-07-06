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Arda Güler tarihi rekorla Real Madrid'e gitti!

İspanyol devi, Arda Güler için Fenerbahçe’ye 20 milyon euro bonservis, 10 milyon euro bonus, bir sonraki satıştan %20 pay verecek. Arda Güler de bugün özel uçakla Madrid’e uçacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Arda Güler tarihi rekorla Real Madrid'e gitti!

MiIan, Borussia Dortmund, PSG, Ajax, Sevilla, Benfica ve Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği 18 yaşındaki yıldızı Real Madrid kaptı. Eflatun-Beyazlıların başkanı Florentino Perez'in bizzat devreye girmesinin ardından transfer dün resmiyet kazandı ve Real, Arda Güler'i ezeli rakibi Barcelona'nın elinden aldı. Buna göre Real Madrid, Fenerbahçe'ye Arda'nın bonservisi için 20 milyon euro ödeyecek. Ayrıca sözleşmede 10 milyon euro'luk da bonus maddesi var. Bir sonraki satıştan da sarı-lacivertliler, %20 pay alacak. Arda Güler, bugün özel uçakla Madrid'e gidecek, yarın sağlık kontrollerinden geçecek ve 6 yıllık imza atacak.

BAŞKAN KOÇ AÇIKLADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Arda Güler'in takımdan ayrıldığını dünkü basın toplantısında şu sözlerle açıkladı: "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda Güler'i bağrına bastı. Milyonlara bu süreci anlatmamız lazım. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Fenerbahçe'de kalma imkanı yaratan teklifler vardı, ona da saygı duymak lazım. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak."

BARÇA'YI DEĞİL REAL'İ SEÇTİ

İspanyol basını, Real Madrid'in Barcelona'ya büyük çalım attığını ve Arda Güler'le anlaştığını duyurdu. "Arda Barcelona'yı değil, Real Madrid'i seçti" manşetleri atıldı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Sport, AS ve Marca, dünkü sayılarında manşetlerini Arda Güler'in fotoğraflarıyla süsledi.

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