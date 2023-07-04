Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Son dakika haberi: Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe Kent ve Dzeko'dan sonra bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini alan sarı lacivertliler kaleyi emanet edecek ismi İtalya'da buldu. Kanarya Polonyalı file bekçiye teklif yaptı. İşte detaylar... | FB SPOR HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 19:08
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon ikinci yarıda forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci 13 maçta görev alırken başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Öte yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de kaleci hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

İtalyan medyası sarı lacivertlilerin peşinde olduğu kaleciyi resmen açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Tuttomercatoweb'in haberine göre Fenerbahçe Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'ye ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Polonyalı kaleciye teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Polonyalı file bekçiyi ilgi gösterenler arasında Fenerbahçe ile birlikte Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kulübü de yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Spezia ve Dragowski'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirdiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Dragowski geçtiğimz sezon Spezia ile 35 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Dragowski, Szczesny'den sonra Polonya Milli Takımı'nın uzun yıllar kalesini koruması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

191 cm boyunda olan Polonyalı kalecinin piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

25 yaşındaki Dragowski'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Dragowski kariyerinde Jagiellonia Bialystok, Fiorentina, Empoli ve Spezia formalarını giydi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa...
MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 - Memur maaşı belli oldu mu?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli F.Bahçe'den transfer yapıyor! İşte bonservis bedeli 18:38
G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... G.Saray'ı kızdıracak transfer! Zaha olmazsa... 18:26
Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI Okan Buruk açıklamalarda bulunuyor | CANLI 17:59
F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı F.Bahçe'de futbolculara test yapıldı 17:00
Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! Cimbom Icardi'nin alternatifini buldu! 16:50
Jorge Jesus: Herkes bizi kopyalıyor! Jorge Jesus: Herkes bizi kopyalıyor! 15:59
Daha Eski
G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler G.Saray'ın işi zora girdi! Transferde çetin rakipler 15:20
Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı Rakitic bombası! Taraftarların iştahı kabardı 14:18
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 14:02
Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? 12:39
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... 12:31
F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! 11:50