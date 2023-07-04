TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Polonyalı kaleciye operasyon! Teklif yapıldı

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı lacivertliler Kent ve Dzeko'yu kadrosuna kattı.
Sarı lacivertliler son olarak Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde transferi açıklaması bekleniyor.
Sarı lacivertliler son olarak Eyüpspor formasını giyen Umut Nayir ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde transferi açıklaması bekleniyor.
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, tecrübeli hocayla 1 yıllık anlaşma sağladı.
Transferde İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim çalışmalarını sürdürüyor.
Kaleci rotasyonunu güçlendiren Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın bonservisini aldı.
Geçtiğimiz sezon ikinci yarıda forma şansı bulan 25 yaşındaki kaleci 13 maçta görev alırken başarılı kurtarışlarıyla dikkat çekti.
Öte yandan transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de kaleci hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı
İtalyan medyası sarı lacivertlilerin peşinde olduğu kaleciyi resmen açıkladı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre Fenerbahçe Spezia forması giyen Bartlomiej Dragowski'ye ilgi gösteriyor.
Sarı lacivertliler 25 yaşındaki Polonyalı kaleciye teklifini sundu.
Polonyalı file bekçiyi ilgi gösterenler arasında Fenerbahçe ile birlikte Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest kulübü de yer alıyor.
Spezia ve Dragowski'nin Fenerbahçe'den gelen teklifi değerlendirdiği ifade edildi.
Dragowski geçtiğimz sezon Spezia ile 35 maçta görev aldı.
Dragowski, Szczesny'den sonra Polonya Milli Takımı'nın uzun yıllar kalesini koruması bekleniyor.
191 cm boyunda olan Polonyalı kalecinin piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösteriliyor.
25 yaşındaki Dragowski'nin kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Dragowski kariyerinde Jagiellonia Bialystok, Fiorentina, Empoli ve Spezia formalarını giydi.
BARTLOMIEJ DRAGOWSKI KİMDİR?
Spezia takımında Kaleci mevkinde forma giyen Bartlomiej Dragowski, 19 Ağustos 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir.
191 cm boyunda ve 74 kilo olan Bartlomiej Dragowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.