FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Kanarya yaptığı hamlelerle yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı lacivertliler, Edin Dzeko ve Ryan Kent isimleriyle kadrosunu güçlendirmişti.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Kanarya yaptığı hamlelerle yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapmıştı.
Sarı lacivertliler, Edin Dzeko ve Ryan Kent isimleriyle kadrosunu güçlendirmişti.
Yönetim flaş transferlerine kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor.
Transfer piyasasında çok aktif rol oynayan sarı lacivertlilerde, birçok isimle görüşmeler devam ediyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair İtalya'dan bomba bir iddia geldi.
Sarı lacivertlilerin, Dzeko'nun ardından sürpriz bir futbolcunun transferi için devrede olduğu belirtildi.
Hatta Fenerbahçe'nin bu transferi 1-2 gün içinde noktalamasının beklendiği kaydedildi.
İşte o isim...
F.BAHÇE'YE YENİ SAĞ BEK!
Fenerbahçe, Serie A takımlarından Roma'nın gözden çıkardığı Rick Karsdorp'un transferinde sona geldi.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İlromanista'dan derlediği habere göre sarı lacivertliler, anlaşmayı birkaç gün içinde tamamlayabilir.
Roma'nın, 28 yaşındaki sağ beke uzun süredir alıcı aradığı ve onu satmaya hazır olduğu kaydedildi.
Hollandalı oyuncunun artık Mourinho'nun planlarının bir parçası olmadığı vurgulandı.
Rick Karsdorp geçen sezon İtalyan temsilcisinde 18 maça çıktı.
Karsdorp bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Karsdorp'un, Roma ile olan kontratı 2025'te sona erecek.
1.84 boyundaki sağ bek, 2017 yılında Feyenoord'dan 16 milyon Euro bedelle Roma'ya transfer olmuştu.