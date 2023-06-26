Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Ryan Kent ve Edin Dzeko'nun ardından üçüncü transferini yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, İtalya'da forma giyen yıldız oyuncuyu renklerine bağlamaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 15:28
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Kanarya yaptığı hamlelerle yaz transfer sezonuna çok hızlı bir giriş yapmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Sarı lacivertliler, Edin Dzeko ve Ryan Kent isimleriyle kadrosunu güçlendirmişti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Yönetim flaş transferlerine kaldığı yerden devam edecek gibi gözüküyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Transfer piyasasında çok aktif rol oynayan sarı lacivertlilerde, birçok isimle görüşmeler devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Öte yandan Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair İtalya'dan bomba bir iddia geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Sarı lacivertlilerin, Dzeko'nun ardından sürpriz bir futbolcunun transferi için devrede olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Hatta Fenerbahçe'nin bu transferi 1-2 gün içinde noktalamasının beklendiği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

İşte o isim...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

F.BAHÇE'YE YENİ SAĞ BEK!

Fenerbahçe, Serie A takımlarından Roma'nın gözden çıkardığı Rick Karsdorp'un transferinde sona geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün İlromanista'dan derlediği habere göre sarı lacivertliler, anlaşmayı birkaç gün içinde tamamlayabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Roma'nın, 28 yaşındaki sağ beke uzun süredir alıcı aradığı ve onu satmaya hazır olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Hollandalı oyuncunun artık Mourinho'nun planlarının bir parçası olmadığı vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Rick Karsdorp geçen sezon İtalyan temsilcisinde 18 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Kanarya Zeki Çelik'in takım arkadaşını bitiriyor!

Karsdorp bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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