Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam ediyor.
Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.
Elini çabuk tutan Kanarya'da öncelik hücum hattına verildi.
İlk olarak kanat bölgesini güçlendiren Fenerbahçe, Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.
Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurdu.
Inter'deki sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile her konuda anlaşma sağlandı.
Sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelen Boşnak futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da görüşmeleri yöneten isim konumundaydı.
Lucci ile olumlu müzakereler yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.
LUCCI'DEN FLAŞ HAMLE!
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer yıldız Cuadrado'nun da temsilciliğini yapan Lucci'den flaş bir hamle geldi.
LAZIO'YA ÖNERDİ!
Repubblica'nın haberine göre; Cuadrado'nun menajerliğini yapan Lucci, oyuncusunu Lazio'ya önerdi.
İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe ve Arabistan'dan teklifler alan Cuadrado'nun ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.
Lazio teknik heyeti, Cuadrado ismini değerlendirecek ve olumlu görüş çıkması durumunda teklif yapılacak.
Cuadrado'nun beklediği teklifleri almaması durumunda rotasını değiştirebileceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta forma giyen Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.