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Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transferde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Listesindeki birçok yıldız bulunan sarı-lacivertli yönetim, görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Hücum hattına ağırlık veren Kanarya, son olarak dünyaca ünlü yıldız Edin Dzeko'yu kadrosuna kattı. Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 14:10
BURAK ŞENTÜRK
Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, üst üste hamlelerine devam ediyor.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için kolları sıvayan sarı-lacivertliler dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Elini çabuk tutan Kanarya'da öncelik hücum hattına verildi.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

İlk olarak kanat bölgesini güçlendiren Fenerbahçe, Rangers'taki sözleşmesi sona eren Ryan Kent'i kadrosuna kattı.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Enner Valencia ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Ekvadorlu golcünün yerini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurdu.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Inter'deki sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile her konuda anlaşma sağlandı.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelen Boşnak futbolcu, 2 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Dzeko'nun menajerliğini yapan Alessandro Lucci, Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da görüşmeleri yöneten isim konumundaydı.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Lucci ile olumlu müzakereler yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, transferde mutlu sona ulaşmayı başardı.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

LUCCI'DEN FLAŞ HAMLE!
Aynı zamanda Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer yıldız Cuadrado'nun da temsilciliğini yapan Lucci'den flaş bir hamle geldi.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

LAZIO'YA ÖNERDİ!
Repubblica'nın haberine göre; Cuadrado'nun menajerliğini yapan Lucci, oyuncusunu Lazio'ya önerdi.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR!
Fenerbahçe ve Arabistan'dan teklifler alan Cuadrado'nun ilk hedefinin İtalya'da kalmak olduğu öğrenildi.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Lazio teknik heyeti, Cuadrado ismini değerlendirecek ve olumlu görüş çıkması durumunda teklif yapılacak.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Cuadrado'nun beklediği teklifleri almaması durumunda rotasını değiştirebileceği kaydedildi.

Lucci'den Fenerbahçe'ye büyük şok! Dzeko oldu ama...

Geçtiğimiz sezon 47 resmi maçta forma giyen Cuadrado, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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