Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferlerini tek tek açıklıyor.
Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.
Fenerbahçe, Ryan Kent'in ardından bir transferini daha resmiyete kavuşturdu.
Sarı-lacivertliler, son olarak Inter'de forma giyen Edin Dzeko'yu transfer etti.
Kanarya'nın deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Genç yıldızı Arda Güler'i kadrosunda tutmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçecek isim merak konusu...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezonda camiayı çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın daha iyi olacağını düşündüklerini söyledi.
Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen olağan mali kongrede yeni gelecek teknik direktöre dair önemli ifadeler kullandı.
Elde edilen tüm görüşleri bir havuza attıklarını anlatan Koç, Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını belirtti.
Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olması düşüncesinin kabul gördüğünü aktaran Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik. Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." diye konuştu.
Anlaşma olmadan isim açıklayamayacaklarını dile getiren Koç, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e çevrilmişti.
Volkan Demirel'in Hatayspor'da kalacağını açıklamasının ardından ibre İsmail Kartal'a döndü.
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, Kartal sonrası sarı-lacivertlilerde bir imza daha atılacak.
GÖZLER ZAJC'TA
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Arda Güler gelişmeleri kadar Miha Zajc'ın durumu da takip ediliyor.
Sözleşmesi sona eren Sloven orta saha ile görüşmeler sürüyor.
Sarı-lacivertliler, Zajc'ın takımda kalmasını istiyor.
Milliyet'in haberine göre; yıldız futbolcu da Fenerbahçe'de mutlu olduğu için devam etmeye yakın duruyor.
Yeni teknik direktörün de Zajc kararında etkili olması bekleniyor.
2021-22 sezonunda İsmail Kartal ve Zajc'ın daha önce uyumlu çalışması bu açıdan olumlu görünüyor.