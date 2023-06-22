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Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Ryan Kent ve Edin Dzeko transferlerinde mutlu sona ulaşan ve takımın başına İsmail Kartal'ı getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde bir gelişme daha yaşandı. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın resmen açıklanmasının ardından bir imza daha atılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 12:32
Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferlerini tek tek açıklıyor.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Kanarya, ilk olarak Glasgow Rangers'ta forma giyen Ryan Kent'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Fenerbahçe, İngiliz futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, resmi sözleşmenin oyuncunun sezon başı kampı için Türkiye'ye geldiğinde yapılacak sağlık kontrollerinin ardından imzalanacak.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Fenerbahçe, Ryan Kent'in ardından bir transferini daha resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Sarı-lacivertliler, son olarak Inter'de forma giyen Edin Dzeko'yu transfer etti.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Kanarya'nın deneyimli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Genç yıldızı Arda Güler'i kadrosunda tutmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımın başına geçecek isim merak konusu...

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezonda camiayı çok iyi bilen Türk hocayla çalışmanın daha iyi olacağını düşündüklerini söyledi.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Koç, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen olağan mali kongrede yeni gelecek teknik direktöre dair önemli ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Elde edilen tüm görüşleri bir havuza attıklarını anlatan Koç, Türkiye'yi ve ligi bilmeyen bir isimle yeni sezona başlamama kararı aldıklarını belirtti.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin DNA'sını bilen bir isim olması düşüncesinin kabul gördüğünü aktaran Koç, "Türkiye'yi hiç bilmeyen, Türkiye'de hiç çalışmamış bir hocayla yeni sezona başlamamızın çok büyük risk taşıdığına karar verdik. Türkiye'yi iyi bilen yabancı hoca sayısı 3'ü geçmiyor. Türkiye'yi ve ligi bilen, burada yıllarca hocalık yapmış, bize olabilecek uyabilecek hoca dediğiniz zaman sayı 4'ü geçmiyor. Bir sürü isimle siz heyecanlandırılıyorsunuz. Camiayı bilen hizmet etmiş o ruhu aşılayacak 2 Türk hoca çıkıyor karşımıza." diye konuştu.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Anlaşma olmadan isim açıklayamayacaklarını dile getiren Koç, "İnşallah önümüzdeki sezon yönetim kurulunda camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Biz kimle devam edeceksek, hocamız kim olacaksa olsun 7'den 70'e kenetlenmediğimiz taktirde ağzınızla kuş tutsanız başarı gelmeyecektir bunu bilin. Çok fazla dış etkenle mücadele etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Ali Koç'un bu açıklamaları sonrası gözler İsmail Kartal ve Volkan Demirel'e çevrilmişti.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Sözleşmesi sona eren Sloven orta saha ile görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Sarı-lacivertliler, Zajc'ın takımda kalmasını istiyor.

Fenerbahçe'ye müjde! İsmail Kartal sonrası imzayı atıyor

Milliyet'in haberine göre; yıldız futbolcu da Fenerbahçe'de mutlu olduğu için devam etmeye yakın duruyor.

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