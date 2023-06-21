​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi.
Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen sarı-lacivertliler ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapmıştı.
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü.
Fenerbahçe Yönetimi'nin genç stoperin menajeri ile temas kurduğu ve maliyetinin masaya yatırıldığı öğrenildi.
Kumbulla, 2021 yılında Hellas Verona'dan Roma'ya 26.5 milyon euro bedelle transfer edildi.
Geride kalan sezonda yeteri kadar forma şansı bulamadı.
MOURINHO ONU İSTEMİYOR
Arnavut stoper geçen yıl Serie A'da sadece 7 maçta forma giydi.
Fenerbahçe Yönetimi'nin hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtildi.
Kumbulla, 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giydi.
23 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.
Bu yüzden de Fenerbahçe'nin eli bu transferde oldukça güçlü.
Kanarya, Atilla Szalai'nin olası satışı nedeniyle Arnavut stoperi renklerine katmayı planlıyor.
SERİE A'DA 70 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kumbulla, İtalya Ligi Serie A'da 70 maça çıktı.
Arnavut yıldız 70 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.