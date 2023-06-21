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Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Roma'da teknik direktör Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı oyuncunun menajeriyle temasa geçildi. Hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarının masada olduğu öğrenildi. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Yeni teknik direktörü için gün sayan Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Yeni sezonda Süper Lig şampiyonluğunu hedefleyen sarı-lacivertliler ilk transferini Ryan Kent'i alarak yapmıştı.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, İtalya Ligi'nin köklü kulüplerinden Roma'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Marash Kumbulla'nın peşine düştü.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Fenerbahçe Yönetimi'nin genç stoperin menajeri ile temas kurduğu ve maliyetinin masaya yatırıldığı öğrenildi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Kumbulla, 2021 yılında Hellas Verona'dan Roma'ya 26.5 milyon euro bedelle transfer edildi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Geride kalan sezonda yeteri kadar forma şansı bulamadı.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

MOURINHO ONU İSTEMİYOR

Arnavut stoper geçen yıl Serie A'da sadece 7 maçta forma giydi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Fenerbahçe Yönetimi'nin hem kiralık hem de satın alma opsiyonlarını masaya yatırdığı belirtildi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Kumbulla, 18 kez Arnavut Milli Takım formasını giydi.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

23 yaşındaki oyuncunun şu anki piyasa değeri 8 milyon euro.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, genç oyuncusunu önümüzdeki sezon takımda düşünmüyor.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Bu yüzden de Fenerbahçe'nin eli bu transferde oldukça güçlü.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Kanarya, Atilla Szalai'nin olası satışı nedeniyle Arnavut stoperi renklerine katmayı planlıyor.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

SERİE A'DA 70 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Kumbulla, İtalya Ligi Serie A'da 70 maça çıktı.

​Mourinho gözden çıkardı Fenerbahçe talip oldu! Çizme'ye stoper çıkarması

Arnavut yıldız 70 karşılaşmada 2 kez fileleri havalandırdı.

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