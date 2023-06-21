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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'deki geleceği tartışma konusu olan ve Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği genç yıldız Arda Güler, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 16:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi sona erdi

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden olan Arda Güler, kulüp başkanı Ali Koç ile kulüp binasında bir görüşme gerçekleştirdi. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, buluşmaya dair verdiği detayda, "Ali Koç ve Arda Güler görüşmesi yaklaşık 3 saat sonra sona erdi. Arda Güler, babasıyla görüşmeye geldi. Kulüp binasından ayrılırken Arda'nın neşesi yerindeydi." ifadelerini kullandı.

Geride bıraktığımız sezon başarılı bir performans sergileyen ve son olarak A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i yendiği maçta şık bir gole imzasını atan genç yenetek Arda Güler, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında...

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