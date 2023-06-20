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Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Golcü transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İtalya'ya çevirmişti. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı yıldız oyuncuyla ilgili kötü haber geldi. Oyuncuya İngiltere'den talip çıktı. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 20:25
Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip Enner Valencia'nın yerini doldurmak istiyor.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performans ile Kanarya'da iz bıraktı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Sözleşme görüşmelerini uzun süre gerçekleştiren Fenerbahçeli kurmaylar, Ekvadorlu golcü ile bir türlü anlaşamadı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Valencia, Brezilya ekibi International'e imza attı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Forvet takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler Edin Dzeko'da ise son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Yönetim, Bosnalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Dzeko ayrıca atacağı imza ile yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Kanarya, tecrübeli forvete 2 milyon euro imza parası alacak.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Yönetim, Dzeko dışında bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Inter forması giyen Joaquin Correa ile ilgilenen sarı-lacivertliler, oyuncuya teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

İtalya Serie A'da kariyerine devam etmek isteyen Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin yaptığı ilk teklifi reddetti.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Fenerbahçe, yeni teklif yapmayı düşündüğü isim için kötü haber aldı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibe transferde rakip çıktı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

İngiliz devi Everton, yıldız golcü için Inter'e resmi teklif yaptı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Everton, Arjantinli oyuncu için İtalyan ekibine 10.2 milyon sterlin teklif etti.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Inter oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.

Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Haberde West Ham United'ın de Correa ile ilgiendiği ifade edildi.

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