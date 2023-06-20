Fenerbahçe'nin istediği yıldıza İngilizlerden kanca!

Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi.
Ziraat Türkiye Kupası zaferi ile sezonu noktalayan Fenerbahçe, rotasını transfere çevirdi.
Golcü arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip Enner Valencia'nın yerini doldurmak istiyor.
Yıldız golcü bu sezon gösterdiği performans ile Kanarya'da iz bıraktı.
Sözleşme görüşmelerini uzun süre gerçekleştiren Fenerbahçeli kurmaylar, Ekvadorlu golcü ile bir türlü anlaşamadı.
Valencia, Brezilya ekibi International'e imza attı.
Forvet takviyesi yapacak olan sarı-lacivertliler Edin Dzeko'da ise son aşamaya geldi.
Yönetim, Bosnalı yıldıza 2 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
Dzeko ayrıca atacağı imza ile yıllık 5 milyon euro kazanacak.
Kanarya, tecrübeli forvete 2 milyon euro imza parası alacak.
Yönetim, Dzeko dışında bir ismi daha kadrosuna katmak istiyor.
Inter forması giyen Joaquin Correa ile ilgilenen sarı-lacivertliler, oyuncuya teklif yaptı.
İtalya Serie A'da kariyerine devam etmek isteyen Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilerin yaptığı ilk teklifi reddetti.
Fenerbahçe, yeni teklif yapmayı düşündüğü isim için kötü haber aldı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınından derlediği habere göre; sarı-lacivertli ekibe transferde rakip çıktı.
İngiliz devi Everton, yıldız golcü için Inter'e resmi teklif yaptı.
Everton, Arjantinli oyuncu için İtalyan ekibine 10.2 milyon sterlin teklif etti.
Inter oyuncuyu elden çıkarmak istiyor.
Haberde West Ham United'ın de Correa ile ilgiendiği ifade edildi.
Joaquin Correa bu sezon İtalyan devi ile 41 maçta forma giydi.
Beklenen performansı gösteremeyen Tangolcu, 4 gol ve 3 asiste imza attı.
Correa'nın bonservis değeri 12 milyon euro.