İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin ilk transferi Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent olmuştu.
Kanat bölgesine yapılan takviyenin ardından sıra forvet mevkiine geldi.
Kanarya, Enner Valencia'nın Internacional'e imza atmasının ardından arayışlarını hızlandırdı.
Listenin en tepesindeki isim, Inter'in golcüsü Edin Dzeko...
İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki golcüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sarı-lacivertlilerle Dzeko arasında yapılacak anlaşmayla ilgili önümüzdeki Cumartesi ya da Pazar günü yapılacak zirveyi işaret etti.
Edin Dzeko, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 52 maçta 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.