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İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Enner Valencia'nın yerini doldurmak için harekete geçen Fenerbahçe, golcü transferi konusunda yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği Edin Dzeko ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Boşnak golcüyle Fenerbahçe arasında yapılacak anlaşma için tarih verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 22:03
ARDA AKDENİZ
İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Sarı-lacivertlilerin ilk transferi Rangers'la sözleşmesi biten Ryan Kent olmuştu.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Kanat bölgesine yapılan takviyenin ardından sıra forvet mevkiine geldi.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Kanarya, Enner Valencia'nın Internacional'e imza atmasının ardından arayışlarını hızlandırdı.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Listenin en tepesindeki isim, Inter'in golcüsü Edin Dzeko...

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki golcüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, sarı-lacivertlilerle Dzeko arasında yapılacak anlaşmayla ilgili önümüzdeki Cumartesi ya da Pazar günü yapılacak zirveyi işaret etti.

İtalyan gazeteciden Fenerbahçe iddiası! Dzeko için tarih verdi

Edin Dzeko, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 52 maçta 14 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

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