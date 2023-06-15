Montella bağı

Jorge Jesus sonrasında Fenerbahçe'de başkan Ali Koç takımı teslim edeceği yeni teknik adamı "Süper Lig'i bilen, yabancı bir hoca" olarak tanımlamıştı. Mircea Lucescu'yu yaşı nedeniyle geri planda bırakan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'a iyi futbol oynatan Vincenzo Montella ile görüşmeleri ilerletmişti. Kanarya, Milano'da yürüttüğü transfer operasyonunda Montella'nın menajeri Alessandro Lucci ile buluşmuştu. Kanarya'nın bu andan itibaren ilgilendiği oyuncuların, Montella ile olan ilişkisi de dikkat çekti.
Edin Dzeko ile Montella'nın menajerleri aynı. İki ismin de temsilciliğini Alessandro Lucci yapıyor. Kanarya ile adı geçen Juan Cuadrado ve Joaquin Correa, Vincenzo Montella'nın eski öğrencileri. Montella ile Cuadrado, Fiorentina'da birlikte çalıştı. Montella ile Correa ise Sampdoria'da beraberlerdi.