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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Olympique Lyon'un golcüsü Moussa Dembele için teklifini iletti. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2023 Perşembe 15:17
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Sarı-lacivertliler, hücuma takviye yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Enner Valencia'nın ayrılma ihtimali sebebiyle çalışmalar hızlandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeme yapabileceğini de taahhüt etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Dembele, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda Kanarya'dan 4 yılda 12 milyon euro gelir elde edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Dembele, bu sezon Lyon'da, lig ve kupada olmak üzere toplam 28 maçta oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asist üretti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Fubolcu geçen sezon 36 maçta 22 gol, 5 asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Celtic ve Fulham takımlarında da oynadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncunun değeri 15 milyon euro.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Moussa Dembele'nin bugüne kadarki kariyerinde toplam 353 maçta 152 gol, 47 de asisti bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Dembele'ye 2020 yılında 50 milyon Euro transfer değeri biçiliyordu.

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