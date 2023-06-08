FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya transferde gaza bastı! Dembele'ye resmi teklif

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertliler, hücuma takviye yapacak.
Enner Valencia'nın ayrılma ihtimali sebebiyle çalışmalar hızlandı.
Takvim'in haberine göre Kanarya'da teklif yapılan ismin Moussa Dembele olduğu öğrenildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, son olarak Fransa Ligi ekiplerinden Lyon'da forma giyen Moussa Dembele'nin menajeriyle irtibat kurdu.
Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki golcü oyuncuya yıllık 3 milyon euro ödeme yapabileceğini de taahhüt etti.
Dembele, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi durumunda Kanarya'dan 4 yılda 12 milyon euro gelir elde edecek.
Dembele, bu sezon Lyon'da, lig ve kupada olmak üzere toplam 28 maçta oynadı.
Yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asist üretti.
Fubolcu geçen sezon 36 maçta 22 gol, 5 asist kaydetti.
Kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Celtic ve Fulham takımlarında da oynadı.
Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen oyuncunun değeri 15 milyon euro.
Moussa Dembele'nin bugüne kadarki kariyerinde toplam 353 maçta 152 gol, 47 de asisti bulunuyor.
Dembele'ye 2020 yılında 50 milyon Euro transfer değeri biçiliyordu.