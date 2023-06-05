Jorge Jesus stadı terk etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-0'lık derbi yenilgisinin ardından beklenmeyen bir harekete imza attı. Portekizli çalıştırıcı, G.Saray maçı sonrasında basın toplantısına katılmadı. Jorge Jesus, hiçbir açıklama yapmadan Nef Stadı'ndan ayrıldı. Bu sezon eleştirilerin odağında olan ve derbi kazanamayan Portekizli teknik adamın gidişi, sosyal medyada da oldukça fazla konuşuldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, tepkilerini dile getirdi. İstifa çağrısında bulunarak sezonun bedelini ödemesini istediler.