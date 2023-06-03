FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de zirveyi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve şampiyonluk hasreti 9 yıla çıkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ligin 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisiyle bu sezonki son maçına çıkacak olan sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazandı.
Ryan Kent, Wilfried Zaha, Rodrigo Becao ve Dominik Livakovic için girişimlerini sürdüren Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.
Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleyen Ekvadorlu yıldız, bu sezon en verimli dönemini geçirdi.
Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 29 gol atarak Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yı geride bıraktı ve sarı-lacivertli formayla bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.
Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilmişti.
Enner Valencia'nın ise 2+1 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüştü.
Ekvadorlu golcünün menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz ay oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.
Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız"
Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullanmıştı.
Öte yandan Brezilya basınından Enner Valencia ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.
INTERNACIONAL'E İMZA ATIYOR
Brezilyalı gazeteci Vagner Martins, Valencia'nın Internacional'e transfer olacağını açıkladı.
13 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, TRANSFER 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK
Martins, 33 yaşındaki yıldızın Brezilya ekibinde 13 numaralı formayı giyeceği ve transferi 15 gün içerisinde resmen açıklanacağını söyledi.
FİNALDEN SONRA BREZİLYA'YA GİDECEK
Vagner Martins, Valencia'nın Fenerbahçe'nin 11 Haziran Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Brezilya'ya gideceğini belirtti.
Brezilya'da transfer döneminin temmuz ayında başlayacak olması nedeniyle Valencia'nın temmuzdan itibaren Internacional forması giyebileceği belirtildi.
Haberde Ekvadorlu yıldızın Internacional'in 9 Temmuz'da Fluminense ile oynayacağı maçta forma giyebileceği aktarıldı.
Ayrıca Valencia'nın Internacional'e gelmeye hazır olduğu ve kulübün içinden geçmekte olduğu zor süreci atlatmasında önemli rol oynayacağını bildiği vurgulandı.
Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.
Ekvadorlu forvet, 33 gol ve 7 asistlik performansıyla 40 gole direkt katkıda bulundu.
Ekvador Milli Takımı ile çıktığı 77 maçta 38 gol atan Valencia'nın güncel piyasa değeri ise 3.8 milyon Euro.