Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia kararını verdi. Gazeteci Vagner Martins, Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Ekvadorlu yıldızın yeni takımını, forma numarasını ve transferin açıklanma tarihini duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:03 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 14:03
FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başındaysa Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Son üç sezondur sarı-lacivertli formayı terleyen Ekvadorlu yıldız, bu sezon en verimli dönemini geçirdi.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Yıldız oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 29 gol atarak Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'yı geride bıraktı ve sarı-lacivertli formayla bir sezonda ligde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valencia'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyordu.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Oyuncuyla görüşmelerini sürdüren yönetimin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Enner Valencia'nın ise 2+1 yıllık sözleşme istediği öne sürülmüştü.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Ekvadorlu golcünün menajeri Gonzalo Vargas, geçtiğimiz ay oyuncusunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Vargas, "Masadaki tüm teklifler arasından en doğru kararı vermek için ay sonunu bekleyeceğiz. Seçenekler arasında hak ettiği en iyi seçimi yapmalıyız"

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Enner Fenerbahçe'de başardığı şeyler adına sözleşmesini uzatmayı arzu ediyor. Takımın en sevilen oyuncusu. Sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar ve Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar var." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Öte yandan Brezilya basınından Enner Valencia ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

INTERNACIONAL'E İMZA ATIYOR

Brezilyalı gazeteci Vagner Martins, Valencia'nın Internacional'e transfer olacağını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

13 NUMARALI FORMAYI GİYECEK, TRANSFER 15 GÜN İÇERİSİNDE AÇIKLANACAK

Martins, 33 yaşındaki yıldızın Brezilya ekibinde 13 numaralı formayı giyeceği ve transferi 15 gün içerisinde resmen açıklanacağını söyledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

FİNALDEN SONRA BREZİLYA'YA GİDECEK

Vagner Martins, Valencia'nın Fenerbahçe'nin 11 Haziran Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından Brezilya'ya gideceğini belirtti.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Brezilya'da transfer döneminin temmuz ayında başlayacak olması nedeniyle Valencia'nın temmuzdan itibaren Internacional forması giyebileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Haberde Ekvadorlu yıldızın Internacional'in 9 Temmuz'da Fluminense ile oynayacağı maçta forma giyebileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Ayrıca Valencia'nın Internacional'e gelmeye hazır olduğu ve kulübün içinden geçmekte olduğu zor süreci atlatmasında önemli rol oynayacağını bildiği vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Enner Valencia yeni takımıyla imzalıyor! İşte transfer tarihi ve forma numarası

Ekvadorlu forvet, 33 gol ve 7 asistlik performansıyla 40 gole direkt katkıda bulundu.

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