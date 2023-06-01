Fenerbahçe'de mutluluktan hüzne! İşte şampiyonluk böyle kaçtı
Süper Lig'de Galatasaray son olarak deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etti. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Fakat bu skor sarı lacivertlilere yaramadı. Kanarya uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon da son veremezken kaçan şampiyonlukta pek çok faktör etkili oldu. İşte mutluluktan hüzne giden yolun hikayesi...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 06:50Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2023 Perşembe 09:57
Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluğa hasret olan Fenerbahçe bu yıl kötü gidişata son vermek istiyordu.
Sarı-lacivertliler, teknik direktörlüğe Jorge Jesus'u getirmiş, üstüne de 15 transfer yapıldı.
Kanarya için sezon da rüya gibi başladı. Öyle ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğu büyük ihtimalle kucaklayacağı düşünülürken 103 gollük rekoru kırıp kıramayacağı konuşuluyordu.
Ancak ardından çeşitli faktörlerle sarı-lacivertliler Galatasaray'ın gerisine düştü ve bu hafta itibarıyla şampiyonluk şansını yine yitirdi.
10 MADDEDE FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞU NASIL KAÇIRDI?
1- GİRESUN MAÇINDA YIKILDI
Dünya Kupası öncesinde Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u devirse Galatasaray ile puan farkını 8'e yükselecekti. Başakşehir deplasmanı öncesinde rakibinin üzerine stresi yükleyecekti. Öne geçtiği maçta Karadeniz ekibine yenildi. Aslan ise 7-0 kazanarak farkı 2 puana indirdi.
2- DÜNYA KUPASI ARASI
Fenerbahçe, Dünya Kupası'na kadar başarılı bir grafik bulmuş. Maç ritmini tutturmuştu. Dünya Kupası sonrasında Kanarya bir daha o kadar güçlü bir oyun sergileyemedi. Aldığı kötü sonuçlarla Galatasaray'a önce yakalandı ardından da geçildi. Sonuna kadar kovalamayı başardı ancak sarı-kırmızılılar kalan haftalarda hata yapmadı. Zirveyi kaptı.
3- ALT SIRALARA TAKILDI
Kanarya'nınşampiyonluğu kaçırmasındaki en büyük faktörlerden biri de puan cetvelinde alt sırada yer alan takımlara verdiği puanlardı. İstanbulspor'a 2, Giresunspor'a 5, Ümraniyespor'a da 2 puan bıraktı. Özellikle 3-1 öne geçilen İstanbulspor ve Giresunspor maçındaki beraberlikler can yaktı.
4- ASLAN'A 3-0'LIK YENİLGİ
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Kadıköy'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler ezeli rakibine karşı başarısız bir performans sergiledi. Evinde Aslan'a 3-0 kaybettiler. Belki kaybedilen sadece 3 puandı ancak psikolojik yıkımı çok daha büyük oldu.
5- KADIKÖY'DE TERS BASKI
Fenerbahçe geçmiş yıllarda taraftarıyla birlikte bütünleşip ciddi bir iç saha baskısı oluşturuyordu. Ancak geçen sezondan başlayan tepkiler bu yıla da yansıdı. Birçok futbolcu düzenli olarak ıslıklanmaya başladı. Sarı-lacivertli oyuncular, Kadıköy'deki maçlara rahat bir kafayla çıkamadılar.
6- JESUS - BREZİLYA FLÖRTÜ
Sezon devam ederken Jorge Jesus'un adı Flamengo ile anılmaya başlandı. Portekizli hocanın adı sonrasında da Brezilya Milli Takımı ile aynı haberlerde geçti. Jesus'un Brezilya Basını ile yaptığı telefon görüşmeleri Twitter'a düştü. Deneyimli hoca hakkındaki dedikodular bitmek bilmedi.
7- TAKVİYELER ZAYIF KALDI
Fenerbahçe'nin sezon başı transferleri eleştirilirken önünde devre arasında takımı güçlendirme şansı vardı. Yüksek maliyetle Jayden Oosterdolde, Samet Akaydin gibi isimler alındı. Oosterwolde, Jorge Jesus'tan formayı alamadı. Samet düzenli oynadı ancak çok bireysel hata yaptı.
8- BEŞİKTAŞ'A KARŞI HÜSRAN
Kırılma maçlarından birini evinde Beşiktaş'a karşı oynadı. 1-0 öne geçti. Valencia 2. penaltıyı atsa skor 2-0'a gelecekti. Kaçırdı. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı maçta rakibine 4-2 kaybetti. Galatasaray'dan sonra evinde Beşiktaş'tan da fark yiyen Kanarya'da protestolar attı.
9- HAKEM HATALARINA UĞRADI
Fenerbahçe kötü oynadığı maçlarda önemli puanlar kaybetti ancak bu öücadelelerde penaltı, kırmızı kart gibi ciddi hakem hatalarına da maruz kaldı. Galatasaray aleyhine olan durumlarda ciddi bir karşı operaston başlatırken Kanarya bu anlarda yeterince baskı oluşturamadı.
10- ARDA'YI GEÇ KULLANDI
Sezonun yıldızlarından olan Arda Güler takıma geç kazandırıldı. Teknik direktör Jorge Jesus bir dönem 18 yaşındaki oyuncuya yeterince süre vermedi. Her kesimden Arda konusunda yoğun baskılar sonucu genç yıldız düzenli forma buldu. Ancak Kanarya bu sırada geriye düştü.
Fenerbahçe'nin yapacağı hamleler ile gelecek sezon nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu haline geldi.