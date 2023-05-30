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Fenerbahçe'nin aklı Kadıköy'de kulağı Başkent'te! İşte Jorge Jesus'un Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig’de bitime 2 hafta kala Kanarya’da nefesler tutuldu. Ligde şampiyonluğu, kupada ise zaferi kovalayan Fenerbahçe heyecanlı. Jorge Jesus ve öğrencileri bugün Antalyaspor’u devirmeyi hedefliyor. Aynı anda da Ankaragücü'nün Aslan'a çelme takmasını umut ediyor. İşte Fenerbahçe - Antalyaspor maçında sahaya çıkması beklenen 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin aklı Kadıköy'de kulağı Başkent'te! İşte Jorge Jesus'un Antalyaspor maçı 11'i

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe umutlarını son 2 haftaya taşımayı başardı. Ancak yarışta ipler bu hafta Kanarya'nın elinde değil. Lider Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 5 puan önünde. Jesus ve öğrencileri için tek ihtimal kalan 2 haftayı da kazanmak. Ancak öncelikle Aslan'ın bugün Ankaragücü deplasmanında takılmasını bekleyecek. Her konuşmasında iki kupayı da istediğini belirten Jorge Jesus, öğrencilerine Antalyaspor karşılaşmasında hata yapmamalarnı emretti.

FİNAL NEF'TE OLSUN
Jorge Jesus, futbolcularıyla yaptığı konuşmada şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını söyledi. Portekizli çalıştırıcı "Biz elimizden geleni yapacağız. Diğer maçtan istediğimiz şekilde bir sonuç çıkarsa sezonun final karşılaşmasını oynayabiliriz. Öncelikle Antalyaspor'u yenmeliyiz. İki kupada birden iddiası olan tek takım biziz. Şimdi hepiniz sezon bitene kadar sadece oynayacağınız 3 maçı düşünün" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertliler, Antalya'ya karşı erken gol bularak Başkent'teki Galatasaray'ın üzerine stres yüklemek istiyor.

2 EKSİK VAR
Kanarya'da Antalyaspor mücadelesi öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Lincoln Henrique ve Bright Osayi Samuel bugünkü mücadelede oynamayacak.

5 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Samet Akaydın, Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc ve Gustavo Henrique, Antalyaspor karşılaşmasında kart görmeleri halinde Galatasarya derbisinde forma giyemeyecekler. Teknik direktör Jorge Jesus da öğrencilerini gereksiz karta karşılık uyardı.

ALTAY BAYINDIR BELİRSİZ
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Altay Bayındır, saha çalışmalarına başladı. Başarılı kaleci henüz tam olarak hazır değil. Maç kadrosunda olup olmayacağına teknik direktör Jorge Jesus karar verecek. Portekizli çalıştırıcının İrfan Can Eğribayat'ı keserek Altay'a şans vermesi çok düşük ihtimal.

ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u ağırlayacağı kritik mücadelenin hakemi belli oldu. Merkez Hakem Komitesi (MHK) bu önemli karşılaşmaya Zorbay Küçük'ü atadı. Adana bölgesi hakemi daha önce sarı-lacivertlilerin 7 maçında düdük çaldı. Kanarya bunların 5'inden galibiyetle ayrıldı. 2 randevu ise beraberlikle sonuçlandı. Küçük, Fenerbahçe'ye 3, rakiplerine ise 1 defa kırmızı kart çıkardı.

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