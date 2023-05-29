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Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen Fenerbahçe, savunmaya takviye için gündemine Rodrigo Becao'yu almıştı. Sarı-lacivertliler, transfer formülünü belirledi. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 09:24
Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Transferde bir kez daha gündeme gelen Becao için resmi girişimler başladı.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Udinese forması giyen 27 yaşındaki stoper için ayrılan 8 milyon euro'luk bütçe ise Szalai'den karşılanacak.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Zenit ve West Ham United'la adı anılan oyuncuyu satmayı düşünen Kanarya, gelecek sezon Luan Peres'i sol stopere çekecek.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Sarı-lacivertliler böylece savunma tandemini iki Brezilyalı oyuncuya emanet edecek.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Rodrigo Becao, Udinese formasıyla bu sezon toplamda 28 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asiste imzasını attı.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

RODRIGO BEACO KİMDİR?

19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.

Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

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