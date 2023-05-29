Fenerbahçe'den Becao atağı! Transferin parası Szalai'den

Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
Süper Lig'de yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmayı planlıyor.
Transferde bir kez daha gündeme gelen Becao için resmi girişimler başladı.
Udinese forması giyen 27 yaşındaki stoper için ayrılan 8 milyon euro'luk bütçe ise Szalai'den karşılanacak.
Zenit ve West Ham United'la adı anılan oyuncuyu satmayı düşünen Kanarya, gelecek sezon Luan Peres'i sol stopere çekecek.
Sarı-lacivertliler böylece savunma tandemini iki Brezilyalı oyuncuya emanet edecek.
Rodrigo Becao, Udinese formasıyla bu sezon toplamda 28 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asiste imzasını attı.
RODRIGO BEACO KİMDİR?
19 Ocak 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Bahia'da başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova ve Udinese formaları giydi.
1.91 cm boyundaki tecrübeli stoper, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Brezilyalı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...